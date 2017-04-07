Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.04.2017)

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,64% - до 1,7031 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,88% - до 1,8135 маната. Курс рубля снизился на 1,65% - до 0,0299 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7031
|1 Евро
|1.8135
|1 Российский рубль
|0.0299
|1 Австралийский доллар
|1.2827
|1 Аргентинское песо
|0.1105
|1 Белорусский рубль
|0.9023
|1 Бразильский реал
|0.5419
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4637
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1234
|100 Вон Республики Корея
|0.1502
|1 Чешская крона
|0.0681
|100 Чилийских песо
|0.2595
|1 Китайский юань
|0.2468
|1 Датская крона
|0.2439
|1 Грузинский лари
|0.7019
|1 Гонконгский доллар
|0.2192
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1239
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.1888
|1 Швейцарский франк
|1.6950
|1 Израильский шекель
|0.4664
|1 Канадский доллар
|1.2705
|1 Кувейтский динар
|5.5848
|1 Казахстанский тенге
|0.0054
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3839
|1 Мексиканское песо
|0.0905
|1 Молдавский лей
|0.0879
|1 Египетский фунт
|0.0944
|1 Норвежская крона
|0.1978
|100 Узбекских сум
|0.0471
|1 Польский злотый
|0.4284
|1 Сингапурский доллар
|1.2149
|1 Саудовский риал
|0.4541
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3110
|1 Турецкая лира
|0.4562
|1 Тайваньский доллар
|0.0556
|1 Таджикский сомони
|0.1975
|1 Новый туркменский манат
|0.4873
|1 Украинская гривна
|0.0630
|100 Японских йен
|1.5408
|1 Новозеландский доллар
|1.1879
|Золото (1 унция)
|2133,1328
|Серебро (1 унция)
|31,3200
|Платина (1 унция)
|1626,4605
|Палладий (1 унция)
|1367,5893
Tural İbadlıАвтор новости
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