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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.04.2017)

    1 доллар США - 1,7031 маната

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,64% - до 1,7031 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,88% - до 1,8135 маната. Курс рубля снизился на 1,65% - до 0,0299 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США
    		 1.7031
    1 Евро 1.8135
    1 Российский рубль 0.0299
    1 Австралийский доллар 1.2827
    1 Аргентинское песо 0.1105
    1 Белорусский рубль 0.9023
    1 Бразильский реал 0.5419
    1 Дирхам ОАЭ 0.4637
    1 Южноафриканский рэнд 0.1234
    100 Вон Республики Корея 0.1502
    1 Чешская крона 0.0681
    100 Чилийских песо 0.2595
    1 Китайский юань 0.2468
    1 Датская крона 0.2439
    1 Грузинский лари 0.7019
    1 Гонконгский доллар 0.2192
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.1239
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.1888
    1 Швейцарский франк 1.6950
    1 Израильский шекель 0.4664
    1 Канадский доллар 1.2705
    1 Кувейтский динар 5.5848
    1 Казахстанский тенге 0.0054
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.3839
    1 Мексиканское песо 0.0905
    1 Молдавский лей 0.0879
    1 Египетский фунт 0.0944
    1 Норвежская крона 0.1978
    100 Узбекских сум 0.0471
    1 Польский злотый 0.4284
    1 Сингапурский доллар 1.2149
    1 Саудовский риал 0.4541
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3110
    1 Турецкая лира
    		 0.4562
    1 Тайваньский доллар 0.0556
    1 Таджикский сомони 0.1975
    1 Новый туркменский манат 0.4873
    1 Украинская гривна 0.0630
    100 Японских йен 1.5408
    1 Новозеландский доллар 1.1879
    Золото (1 унция) 2133,1328
    Серебро (1 унция) 31,3200
    Платина (1 унция) 1626,4605
    Палладий (1 унция) 1367,5893
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