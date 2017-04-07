Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.04.2017)

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,64% - до 1,7031 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,88% - до 1,8135 маната. Курс рубля снизился на 1,65% - до 0,0299 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США

1.7031 1 Евро 1.8135 1 Российский рубль 0.0299 1 Австралийский доллар 1.2827 1 Аргентинское песо 0.1105 1 Белорусский рубль 0.9023 1 Бразильский реал 0.5419 1 Дирхам ОАЭ 0.4637 1 Южноафриканский рэнд 0.1234 100 Вон Республики Корея 0.1502 1 Чешская крона 0.0681 100 Чилийских песо 0.2595 1 Китайский юань 0.2468 1 Датская крона 0.2439 1 Грузинский лари 0.7019 1 Гонконгский доллар 0.2192 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.1239 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.1888 1 Швейцарский франк 1.6950 1 Израильский шекель 0.4664 1 Канадский доллар 1.2705 1 Кувейтский динар 5.5848 1 Казахстанский тенге 0.0054 1 Киргизский сом 0.0248 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3839 1 Мексиканское песо 0.0905 1 Молдавский лей 0.0879 1 Египетский фунт 0.0944 1 Норвежская крона 0.1978 100 Узбекских сум 0.0471 1 Польский злотый 0.4284 1 Сингапурский доллар 1.2149 1 Саудовский риал 0.4541 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3110 1 Турецкая лира

0.4562 1 Тайваньский доллар 0.0556 1 Таджикский сомони 0.1975 1 Новый туркменский манат 0.4873 1 Украинская гривна 0.0630 100 Японских йен 1.5408 1 Новозеландский доллар 1.1879 Золото (1 унция) 2133,1328 Серебро (1 унция) 31,3200 Платина (1 унция) 1626,4605 Палладий (1 унция) 1367,5893