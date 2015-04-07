Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.04.2015)

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0496
|1 Евро
|1.1482
|1 Российский рубль
|0.0190
|1 Австралийский доллар
|0.7977
|1 Аргентинское песо
|0.1188
|100 Белорусских рублей
|0.0072
|1 Бразильский реал
|0.3357
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2858
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0889
|100 Вон Республики Корея
|0.0962
|1 Чешская крона
|0.0419
|100 Чилийских песо
|0.1716
|1 Китайский юань
|0.1695
|1 Датская крона
|0.1536
|1 Грузинский лари
|0.4659
|1 Гонконгский доллар
|0.1354
|1 Индийская рупия
|0.0168
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5636
|100 Индонезийских рупий
|0.0081
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1226
|1 Швейцарский франк
|1.0965
|1 Израильский шекель
|0.2678
|1 Канадский доллар
|0.8417
|1 Кувейтский динар
|3.4927
|1 Казахстанский тенге
|0.0057
|1 Киргизский сом
|0.0164
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2888
|1 Мексиканское песо
|0.0705
|1 Молдавский лей
|0.0594
|1 Египетский фунт
|0.1376
|1 Норвежская крона
|0.1323
|100 Узбекских сум
|0.0420
|1 Польский злотый
|0.2816
|1 Сингапурский доллар
|0.7738
|1 Саудовский риял
|0.2798
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4624
|1 Турецкая лира
|0.4082
|1 Тайваньский доллар
|0.0339
|1 Таджикский сомони
|0.1765
|1 Новый туркменский манат
|0.2999
|1 Украинская гривна
|0.0452
|100 Японских йен
|0.8773
|1 Новозеландский доллар
|0.7902
|Золото (1 унция)
|1257,9456
|Серебро (1 унция)
|17,6858
|Платина (1 унция)
|1211,2384
|Палладий (1 унция)
|788,2496
Tural İbadlıАвтор новости
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