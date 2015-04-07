 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.04.2015)

    1 доллар США - 1,0496 манат

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0496
    1 Евро 1.1482
    1 Российский рубль 0.0190
    1 Австралийский доллар 0.7977
    1 Аргентинское песо 0.1188
    100 Белорусских рублей 0.0072
    1 Бразильский реал 0.3357
    1 Дирхам ОАЭ 0.2858
    1 Южноафриканский рэнд 0.0889
    100 Вон Республики Корея 0.0962
    1 Чешская крона 0.0419
    100 Чилийских песо 0.1716
    1 Китайский юань 0.1695
    1 Датская крона 0.1536
    1 Грузинский лари 0.4659
    1 Гонконгский доллар 0.1354
    1 Индийская рупия 0.0168
    1 Английский фунт стерлингов 1.5636
    100 Индонезийских рупий 0.0081
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1226
    1 Швейцарский франк 1.0965
    1 Израильский шекель 0.2678
    1 Канадский доллар 0.8417
    1 Кувейтский динар 3.4927
    1 Казахстанский тенге 0.0057
    1 Киргизский сом 0.0164
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2888
    1 Мексиканское песо 0.0705
    1 Молдавский лей 0.0594
    1 Египетский фунт 0.1376
    1 Норвежская крона 0.1323
    100 Узбекских сум 0.0420
    1 Польский злотый 0.2816
    1 Сингапурский доллар 0.7738
    1 Саудовский риял 0.2798
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4624
    1 Турецкая лира 0.4082
    1 Тайваньский доллар 0.0339
    1 Таджикский сомони 0.1765
    1 Новый туркменский манат 0.2999
    1 Украинская гривна 0.0452
    100 Японских йен 0.8773
    1 Новозеландский доллар 0.7902
    Золото (1 унция) 1257,9456
    Серебро (1 унция) 17,6858
    Платина (1 унция) 1211,2384
    Палладий (1 унция) 788,2496
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi