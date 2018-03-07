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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.03.2018)

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,54%, до 2,1106 маната, курс рубля снизился на 0,66%, до 0,0299 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 2.1106
    1 Российский рубль 0.0299
    1 Австралийский доллар 1.3266
    1 Аргентинское песо 0.0837
    1 Белорусский рубль 0.8669
    1 Бразильский реал 0.5295
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1437
    100 Вон Республики Корея 0.1590
    1 Чешская крона 0.0831
    100 Чилийских песо 0.2836
    1 Китайский юань 0.2687
    1 Датская крона 0.2833
    1 Грузинский лари 0.6926
    1 Гонконгский доллар 0.2170
    1 Индийская рупия 0.0262
    1 Английский фунт стерлингов 2.3618
    100 Индонезийских рупий 0.0124
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.2070
    1 Швейцарский франк 1.8130
    1 Израильский шекель 0.4915
    1 Канадский доллар 1.3150
    1 Кувейтский динар 5.6715
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0250
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4356
    1 Мексиканское песо 0.0903
    1 Молдавский лей 0.1019
    1 Египетский фунт 0.0966
    1 Норвежская крона 0.2183
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.5038
    1 Сингапурский доллар 1.2914
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4720
    1 Турецкая лира 0.4474
    1 Тайваньский доллар 0.0581
    1 Таджикский сомони 0.1926
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0645
    100 Японских йен 1.6084
    1 Новозеландский доллар 1.2382
    Золото (1 унция) 2265,7005
    Серебро (1 унция) 28.3712
    Платина (1 унция) 1640,9250
    Палладий (1 унция) 1672,0605
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