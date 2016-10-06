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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.10.2016)

    1 доллар США - 1,6036 маната

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,49% и составил 1,6036 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,67% и составил 1,7956 маната. Курс рубля по отношению к манату не изменился и составил 0,0257 маната:

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6036
    1 Евро 1.7956
    1 Российский рубль 0.0257
    1 Австралийский доллар 1.2182
    1 Аргентинское песо 0.1056
    1 Белорусский рубль 0.8363
    1 Бразильский реал 0.4981
    1 Дирхам ОАЭ 0.4366
    1 Южноафриканский рэнд 0.1167
    100 Вон Республики Корея 0.1443
    1 Чешская крона 0.0665
    100 Чилийских песо 0.2417
    1 Китайский юань 0.2404
    1 Датская крона 0.2413
    1 Грузинский лари 0.6824
    1 Гонконгский доллар 0.2067
    1 Индийская рупия 0.0241
    1 Английский фунт стерлингов 2.0396
    100 Индонезийских рупий 0.0123
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.1864
    1 Швейцарский франк 1.6439
    1 Израильский шекель 0.4248
    1 Канадский доллар 1.2156
    1 Кувейтский динар 5.3121
    1 Казахстанский тенге 0.0048
    1 Киргизский сом 0.0236
    100 Ливанских фунтов 0.1064
    1 Малазийский ринггит 0.3880
    1 Мексиканское песо 0.0834
    1 Молдавский лей 0.0812
    1 Египетский фунт 0.1806
    1 Норвежская крона 0.1996
    100 Узбекских сум 0.0526
    1 Польский злотый 0.4171
    1 Сингапурский доллар 1.1705
    1 Саудовский риал 0.4275
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2342
    1 Турецкая лира 0.5248
    1 Тайваньский доллар 0.0511
    1 Таджикский сомони 0.2036
    1 Новый туркменский манат 0.4596
    1 Украинская гривна 0.0620
    100 Японских йен 1.5491
    1 Новозеландский доллар 1.1492
    Золото (1 унция) 2035,6098
    Серебро (1 унция) 28,3516
    Платина (1 унция) 1576,3388
    Палладий (1 унция) 1095,2588
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