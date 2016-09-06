Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.09.2016)

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6362 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,23% - до 1,8239 маната. Курс рубля вырос на 0,40% и составил 0,0252 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6362
|1 Евро
|1.8239
|1 Российский рубль
|0.0252
|1 Австралийский доллар
|1.2471
|1 Аргентинское песо
|0.1091
|1 Белорусский рубль
|0.8348
|1 Бразильский реал
|0.5019
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4455
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1137
|100 Вон Республики Корея
|0.1481
|1 Чешская крона
|0.0675
|100 Чилийских песо
|0.2433
|1 Китайский юань
|0.2449
|1 Датская крона
|0.2451
|1 Грузинский лари
|0.7114
|1 Гонконгский доллар
|0.2110
|1 Индийская рупия
|0.0246
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1796
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1911
|1 Швейцарский франк
|1.6687
|1 Израильский шекель
|0.4351
|1 Канадский доллар
|1.2661
|1 Кувейтский динар
|5.4215
|1 Казахстанский тенге
|0.0048
|1 Киргизский сом
|0.0237
|100 Ливанских фунтов
|0.1086
|1 Малазийский ринггит
|0.4012
|1 Мексиканское песо
|0.0881
|1 Молдавский лей
|0.0829
|1 Египетский фунт
|0.1843
|1 Норвежская крона
|0.1976
|100 Узбекских сум
|0.0548
|1 Польский злотый
|0.4203
|1 Сингапурский доллар
|1.2051
|1 Саудовский риал
|0.4363
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2859
|1 Турецкая лира
|0.5552
|1 Тайваньский доллар
|0.0521
|1 Таджикский сомони
|0.2086
|1 Новый туркменский манат
|0.4681
|1 Украинская гривна
|0.0612
|100 Японских йен
|1.5785
|1 Новозеландский доллар
|1.1970
|Золото (1 унция)
|2170,1739
|Серебро (1 унция)
|31,9272
|Платина (1 унция)
|1742,5530
|Палладий (1 унция)
|1106,0712
Tural İbadlıАвтор новости
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