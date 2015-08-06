Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.08.2015)

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Согласно курсу валют Центрального банка Азербайджана, 1 доллар США составляет 1,0497 манат.
Как сообщает Report, курс евро подорожал на 0,41% и составил 1,1452 манат.
А курс одной из популярных в Азербайджане валют российского рубля снизился на 0,60% и составил 0,0166 манат.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0497
|1 Евро
|1.1452
|1 Российский рубль
|0.0166
|1 Австралийский доллар
|0.7697
|1 Аргентинское песо
|0.1140
|100 Белорусских рублей
|0.0067
|1 Бразильский реал
|0.3009
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2858
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0822
|100 Вон Республики Корея
|0.0899
|1 Чешская крона
|0.0424
|100 Чилийских песо
|0.1539
|1 Китайский юань
|0.1690
|1 Датская крона
|0.1535
|1 Грузинский лари
|0.4561
|1 Гонконгский доллар
|0.1354
|1 Индийская рупия
|0.0165
|1 Английский Фунт стерлинг
|1.6396
|100 Индонезийских рупий
|0.0078
|100 Иранских риалов
|0.0036
|1 Шведская крона
|0.1207
|1 Швейцарский франк
|1.0720
|1 Израильский шекель
|0.2752
|1 Канадский доллар
|0.7972
|1 Кувейтский динар
|3.4609
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0167
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2697
|1 Мексиканское песо
|0.0642
|1 Молдавский лей
|0.0551
|1 Египетский фунт
|0.1341
|1 Норвежская крона
|0.1272
|100 Узбекских сум
|0.0407
|1 Польский злотый
|0.2745
|1 Сингапурский доллар
|0.7586
|1 Саудовский риял
|0.2799
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4591
|1 Турецкая лира
|0.3767
|1 Тайваньский доллар
|0.0332
|1 Таджикский сомони
|0.1676
|1 Новый Туркменский манат
|0.3001
|1 Украинская гривна
|0.0477
|100 Японских йен
|0.8416
|1 Новозеландский доллар
|0.6866
|Золото (1 унция)
|1139,0295
|Серебро (1 унция)
|15,2731
|Платина (1 унция)
|998,2647
|Палладий (1 унция)
|626,6709
Tural İbadlıАвтор новости
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