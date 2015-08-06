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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.08.2015)

    1 доллар - 1,0497 manat

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Согласно курсу валют Центрального банка Азербайджана, 1 доллар США составляет 1,0497 манат. 

    Как сообщает Report, курс евро подорожал на 0,41% и составил 1,1452 манат.

    А курс одной из популярных в Азербайджане валют российского рубля снизился на 0,60% и составил 0,0166 манат.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0497
    1 Евро 1.1452
    1 Российский рубль 0.0166
    1 Австралийский доллар 0.7697
    1 Аргентинское песо 0.1140
    100 Белорусских рублей 0.0067
    1 Бразильский реал 0.3009
    1 Дирхам ОАЭ 0.2858
    1 Южноафриканский рэнд 0.0822
    100 Вон Республики Корея 0.0899
    1 Чешская крона 0.0424
    100 Чилийских песо 0.1539
    1 Китайский юань 0.1690
    1 Датская крона 0.1535
    1 Грузинский лари 0.4561
    1 Гонконгский доллар 0.1354
    1 Индийская рупия 0.0165
    1 Английский Фунт стерлинг 1.6396
    100 Индонезийских рупий 0.0078
    100 Иранских риалов 0.0036
    1 Шведская крона 0.1207
    1 Швейцарский франк 1.0720
    1 Израильский шекель 0.2752
    1 Канадский доллар 0.7972
    1 Кувейтский динар 3.4609
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0167
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2697
    1 Мексиканское песо 0.0642
    1 Молдавский лей 0.0551
    1 Египетский фунт 0.1341
    1 Норвежская крона 0.1272
    100 Узбекских сум 0.0407
    1 Польский злотый 0.2745
    1 Сингапурский доллар 0.7586
    1 Саудовский риял 0.2799
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4591
    1 Турецкая лира 0.3767
    1 Тайваньский доллар 0.0332
    1 Таджикский сомони 0.1676
    1 Новый Туркменский манат 0.3001
    1 Украинская гривна 0.0477
    100 Японских йен 0.8416
    1 Новозеландский доллар 0.6866
    Золото (1 унция) 1139,0295
    Серебро (1 унция) 15,2731
    Платина (1 унция) 998,2647
    Палладий (1 унция) 626,6709
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