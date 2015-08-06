Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.08.2015)

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Согласно курсу валют Центрального банка Азербайджана, 1 доллар США составляет 1,0497 манат.

Как сообщает Report, курс евро подорожал на 0,41% и составил 1,1452 манат.

А курс одной из популярных в Азербайджане валют российского рубля снизился на 0,60% и составил 0,0166 манат.