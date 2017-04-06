Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.04.2017)

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара остался неизменным составив 1,7140 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату незначительно повысился - до 1,8296 маната. Курс рубля снизился на 0,65% - до 0,0304 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США

1.7140 1 Евро

1.8296 1 Российский рубль

0.0304 1 Австралийский доллар

1.2930 1 Аргентинское песо

0.1113 1 Белорусский рубль

0.9102 1 Бразильский реал

0.5491 1 Дирхам ОАЭ

0.4667 1 Южноафриканский рэнд

0.1239 100 Вон Республики Корея

0.1513 1 Чешская крона

0.0677 100 Чилийских песо

0.2605 1 Китайский юань

0.2484 1 Датская крона

0.2461 1 Грузинский лари

0.7061 1 Гонконгский доллар

0.2206 1 Индийская рупия

0.0264 1 Английский фунт стерлингов

2.1406 100 Индонезийских рупий

0.0129 100 Иранских риалов

0.0048 1 Шведская крона

0.1908 1 Швейцарский франк

1.7081 1 Израильский шекель

0.4698 1 Канадский доллар

1.2754 1 Кувейтский динар

5.6224 1 Казахстанский тенге

0.0055 1 Киргизский сом

0.0249 100 Ливанских фунтов

0.1136 1 Малазийский ринггит

0.3863 1 Мексиканское песо

0.0908 1 Молдавский лей

0.0881 1 Египетский фунт

0.0952 1 Норвежская крона

0.1991 100 Узбекских сум

0.0473 1 Польский злотый

0.4319 1 Сингапурский доллар

1.2222 1 Саудовский риал

0.4571 1 СДР (спец. права заимствования)

2.3268 1 Турецкая лира

0.4615 1 Тайваньский доллар

0.0562 1 Таджикский сомони

0.1999 1 Новый туркменский манат

0.4904 1 Украинская гривна

0.0633 100 Японских йен

1.5509 1 Новозеландский доллар

1.1952 Золото (1 унция)

2135,3012 Серебро (1 унция)

31,1777 Платина (1 унция)

1650,5820 Палладий (1 унция)

1398,6240