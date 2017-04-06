Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.04.2017)

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара остался неизменным составив 1,7140 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату незначительно повысился - до 1,8296 маната. Курс рубля снизился на 0,65% - до 0,0304 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7140
|1 Евро
|1.8296
|1 Российский рубль
|0.0304
|1 Австралийский доллар
|1.2930
|1 Аргентинское песо
|0.1113
|1 Белорусский рубль
|0.9102
|1 Бразильский реал
|0.5491
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4667
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1239
|100 Вон Республики Корея
|0.1513
|1 Чешская крона
|0.0677
|100 Чилийских песо
|0.2605
|1 Китайский юань
|0.2484
|1 Датская крона
|0.2461
|1 Грузинский лари
|0.7061
|1 Гонконгский доллар
|0.2206
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1406
|100 Индонезийских рупий
|0.0129
|100 Иранских риалов
|0.0048
|1 Шведская крона
|0.1908
|1 Швейцарский франк
|1.7081
|1 Израильский шекель
|0.4698
|1 Канадский доллар
|1.2754
|1 Кувейтский динар
|5.6224
|1 Казахстанский тенге
|0.0055
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1136
|1 Малазийский ринггит
|0.3863
|1 Мексиканское песо
|0.0908
|1 Молдавский лей
|0.0881
|1 Египетский фунт
|0.0952
|1 Норвежская крона
|0.1991
|100 Узбекских сум
|0.0473
|1 Польский злотый
|0.4319
|1 Сингапурский доллар
|1.2222
|1 Саудовский риал
|0.4571
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3268
|1 Турецкая лира
|0.4615
|1 Тайваньский доллар
|0.0562
|1 Таджикский сомони
|0.1999
|1 Новый туркменский манат
|0.4904
|1 Украинская гривна
|0.0633
|100 Японских йен
|1.5509
|1 Новозеландский доллар
|1.1952
|Золото (1 унция)
|2135,3012
|Серебро (1 унция)
|31,1777
|Платина (1 унция)
|1650,5820
|Палладий (1 унция)
|1398,6240
Tural İbadlıАвтор новости
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