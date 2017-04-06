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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.04.2017)

    1 доллар США - 1,7140 маната

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара остался неизменным составив 1,7140 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату незначительно повысился - до 1,8296 маната. Курс рубля снизился на 0,65% - до 0,0304 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США
    		 1.7140
    1 Евро
    		 1.8296
    1 Российский рубль
    		 0.0304
    1 Австралийский доллар
    		 1.2930
    1 Аргентинское песо
    		 0.1113
    1 Белорусский рубль
    		 0.9102
    1 Бразильский реал
    		 0.5491
    1 Дирхам ОАЭ
    		 0.4667
    1 Южноафриканский рэнд
    		 0.1239
    100 Вон Республики Корея
    		 0.1513
    1 Чешская крона
    		 0.0677
    100 Чилийских песо
    		 0.2605
    1 Китайский юань
    		 0.2484
    1 Датская крона
    		 0.2461
    1 Грузинский лари
    		 0.7061
    1 Гонконгский доллар
    		 0.2206
    1 Индийская рупия
    		 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов
    		 2.1406
    100 Индонезийских рупий
    		 0.0129
    100 Иранских риалов
    		 0.0048
    1 Шведская крона
    		 0.1908
    1 Швейцарский франк
    		 1.7081
    1 Израильский шекель
    		 0.4698
    1 Канадский доллар
    		 1.2754
    1 Кувейтский динар
    		 5.6224
    1 Казахстанский тенге
    		 0.0055
    1 Киргизский сом
    		 0.0249
    100 Ливанских фунтов
    		 0.1136
    1 Малазийский ринггит
    		 0.3863
    1 Мексиканское песо
    		 0.0908
    1 Молдавский лей
    		 0.0881
    1 Египетский фунт
    		 0.0952
    1 Норвежская крона
    		 0.1991
    100 Узбекских сум
    		 0.0473
    1 Польский злотый
    		 0.4319
    1 Сингапурский доллар
    		 1.2222
    1 Саудовский риал
    		 0.4571
    1 СДР (спец. права заимствования)
    		 2.3268
    1 Турецкая лира
    		 0.4615
    1 Тайваньский доллар
    		 0.0562
    1 Таджикский сомони
    		 0.1999
    1 Новый туркменский манат
    		 0.4904
    1 Украинская гривна
    		 0.0633
    100 Японских йен
    		 1.5509
    1 Новозеландский доллар
    		 1.1952
    Золото (1 унция)
    		 2135,3012
    Серебро (1 унция)
    		 31,1777
    Платина (1 унция)
    		 1650,5820
    Палладий (1 унция)
    		 1398,6240
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