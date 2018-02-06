Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.02.2018)

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,82%, до 2,1007 маната, курс рубля - на 1,99%, до 0,0295 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.1007
|1 Российский рубль
|0.0295
|1 Австралийский доллар
|1.3336
|1 Аргентинское песо
|0.0873
|1 Белорусский рубль
|0.8585
|1 Бразильский реал
|0.5226
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1397
|100 Вон Республики Корея
|0.1553
|1 Чешская крона
|0.0832
|100 Чилийских песо
|0.2828
|1 Китайский юань
|0.2701
|1 Датская крона
|0.2822
|1 Грузинский лари
|0.6900
|1 Гонконгский доллар
|0.2174
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3705
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.2125
|1 Швейцарский франк
|1.8237
|1 Израильский шекель
|0.4916
|1 Канадский доллар
|1.3538
|1 Кувейтский динар
|5.6695
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4340
|1 Мексиканское песо
|0.0899
|1 Молдавский лей
|0.1023
|1 Египетский фунт
|0.0961
|1 Норвежская крона
|0.2155
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.5045
|1 Сингапурский доллар
|1.2848
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4731
|1 Турецкая лира
|0.4481
|1 Тайваньский доллар
|0.0578
|1 Таджикский сомони
|0.1928
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0614
|100 Японских йен
|1.5647
|1 Новозеландский доллар
|1.2374
|Золото (1 унция)
|2282,4268
|Серебро (1 унция)
|28,6788
|Платина (1 унция)
|1688,1993
|Палладий (1 унция)
|1727,7521
Tural İbadlıАвтор новости
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