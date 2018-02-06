Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.02.2018)

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,82%, до 2,1007 маната, курс рубля - на 1,99%, до 0,0295 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.1007 1 Российский рубль 0.0295 1 Австралийский доллар 1.3336 1 Аргентинское песо 0.0873 1 Белорусский рубль 0.8585 1 Бразильский реал 0.5226 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1397 100 Вон Республики Корея 0.1553 1 Чешская крона 0.0832 100 Чилийских песо 0.2828 1 Китайский юань 0.2701 1 Датская крона 0.2822 1 Грузинский лари 0.6900 1 Гонконгский доллар 0.2174 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.3705 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.2125 1 Швейцарский франк 1.8237 1 Израильский шекель 0.4916 1 Канадский доллар 1.3538 1 Кувейтский динар 5.6695 1 Казахстанский тенге 0.0053 1 Киргизский сом 0.0248 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4340 1 Мексиканское песо 0.0899 1 Молдавский лей 0.1023 1 Египетский фунт 0.0961 1 Норвежская крона 0.2155 100 Узбекских сум 0.0208 1 Польский злотый 0.5045 1 Сингапурский доллар 1.2848 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4731 1 Турецкая лира 0.4481 1 Тайваньский доллар 0.0578 1 Таджикский сомони 0.1928 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0614 100 Японских йен 1.5647 1 Новозеландский доллар 1.2374 Золото (1 унция) 2282,4268 Серебро (1 унция) 28,6788 Платина (1 унция) 1688,1993 Палладий (1 унция) 1727,7521