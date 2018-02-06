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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.02.2018)

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,82%, до 2,1007 маната, курс рубля - на 1,99%, до 0,0295 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.1007
    1 Российский рубль 0.0295
    1 Австралийский доллар 1.3336
    1 Аргентинское песо 0.0873
    1 Белорусский рубль 0.8585
    1 Бразильский реал 0.5226
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1397
    100 Вон Республики Корея 0.1553
    1 Чешская крона 0.0832
    100 Чилийских песо 0.2828
    1 Китайский юань 0.2701
    1 Датская крона 0.2822
    1 Грузинский лари 0.6900
    1 Гонконгский доллар 0.2174
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.3705
    100 Индонезийских рупий 0.0125
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.2125
    1 Швейцарский франк 1.8237
    1 Израильский шекель 0.4916
    1 Канадский доллар 1.3538
    1 Кувейтский динар 5.6695
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1127
    1 Малазийский ринггит 0.4340
    1 Мексиканское песо 0.0899
    1 Молдавский лей 0.1023
    1 Египетский фунт 0.0961
    1 Норвежская крона 0.2155
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.5045
    1 Сингапурский доллар 1.2848
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4731
    1 Турецкая лира 0.4481
    1 Тайваньский доллар 0.0578
    1 Таджикский сомони 0.1928
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0614
    100 Японских йен 1.5647
    1 Новозеландский доллар 1.2374
    Золото (1 унция) 2282,4268
    Серебро (1 унция) 28,6788
    Платина (1 унция) 1688,1993
    Палладий (1 унция) 1727,7521
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