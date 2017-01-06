Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2017)

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,20% и составил 1,7742 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,72% и составил 1,8773 маната. Курс рубля по отношению к манату подорожал на 2,05% и составил 0,0299 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7742 1 Евро 1.8773 1 Российский рубль 0.0299 1 Австралийский доллар 1.2984 1 Аргентинское песо 0.1112 1 Белорусский рубль 0.9041 1 Бразильский реал 0.5546 1 Дирхам ОАЭ 0.4830 1 Южноафриканский рэнд 0.1301 100 Вон Республики Корея 0.1490 1 Чешская крона 0.0695 100 Чилийских песо 0.2672 1 Китайский юань 0.2567 1 Датская крона 0.2525 1 Грузинский лари 0.6447 1 Гонконгский доллар 0.2288 1 Индийская рупия 0.0261 1 Английский фунт стерлингов 2.1968 100 Индонезийских рупий 0.0133 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.1968 1 Швейцарский франк 1.7535 1 Израильский шекель 0.4607 1 Канадский доллар 1.3378 1 Кувейтский динар 5.8051 1 Казахстанский тенге 0.0054 1 Киргизский сом 0.0256 100 Ливанских фунтов 0.1177 1 Малазийский ринггит 0.3965 1 Мексиканское песо 0.0826 1 Молдавский лей 0.0881 1 Египетский фунт 0.0982 1 Норвежская крона 0.2088 100 Узбекских сум 0.0554 1 Польский злотый 0.4299 1 Сингапурский доллар 1.2383 1 Саудовский риал 0.4729 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3862 1 Турецкая лира 0.4917 1 Тайваньский доллар 0.0555 1 Таджикский сомони 0.2252 1 Новый туркменский манат 0.5071 1 Украинская гривна 0.0674 100 Японских йен 1.5305 1 Новозеландский доллар 1.2441 Золото (1 унция) 2087,7011 Серебро (1 унция) 29,3541 Платина (1 унция) 1715,6514 Палладий (1 унция) 1309,3596