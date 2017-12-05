Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.12.2017)

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,01% - до 2,018 маната, курс рубля вырос на 0,35%, до 0,0290 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0180 1 Российский рубль 0.0290 1 Австралийский доллар 1.3007 1 Аргентинское песо 0.0980 1 Белорусский рубль 0.8406 1 Бразильский реал 0.5238 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1260 100 Вон Республики Корея 0.1570 1 Чешская крона 0.0788 100 Чилийских песо 0.2622 1 Китайский юань 0.2571 1 Датская крона 0.2712 1 Грузинский лари 0.6293 1 Гонконгский доллар 0.2175 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.2899 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0042 1 Шведская крона 0.2020 1 Швейцарский франк 1.7266 1 Израильский шекель 0.4873 1 Канадский доллар 1.3423 1 Кувейтский динар 5.6340 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0244 100 Ливанских фунтов 0.1126 1 Малазийский ринггит 0.4194 1 Мексиканское песо 0.0915 1 Молдавский лей 0.0992 1 Египетский фунт 0.0958 1 Норвежская крона 0.2045 100 Узбекских сум 0.0210 1 Польский злотый 0.4795 1 Сингапурский доллар 1.2631 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4078 1 Турецкая лира 0.4383 1 Тайваньский доллар 0.0567 1 Таджикский сомони 0.1929 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0624 100 Японских йен 1.5099 1 Новозеландский доллар 1.1735 Золото (1 унция) 2166,7009 Серебро (1 унция) 27,7811 Платина (1 унция) 1576,7747 Палладий (1 унция) 1700,5505