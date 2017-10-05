Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.10.2017)

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,05% - до 1,9994 маната, курс рубля вырос на 0,34%, до 0,0295 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7002 1 Евро 1.9994 1 Российский рубль 0.0295 1 Австралийский доллар 1.3317 1 Аргентинское песо 0.0980 1 Белорусский рубль 0.8659 1 Бразильский реал 0.5424 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1250 100 Вон Республики Корея 0.1490 1 Чешская крона 0.0774 100 Чилийских песо 0.2692 1 Китайский юань 0.2555 1 Датская крона 0.2686 1 Грузинский лари 0.6861 1 Гонконгский доллар 0.2177 1 Индийская рупия 0.0261 1 Английский фунт стерлингов 2.2518 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.2098 1 Швейцарский франк 1.7439 1 Израильский шекель 0.4836 1 Канадский доллар 1.3625 1 Кувейтский динар 5.6251 1 Казахстанский тенге 0.0049 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4021 1 Мексиканское песо 0.0929 1 Молдавский лей 0.0969 1 Египетский фунт 0.0962 1 Норвежская крона 0.2136 100 Узбекских сум 0.0211 1 Польский злотый 0.4650 1 Сингапурский доллар 1.2472 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3992 1 Турецкая лира 0.4758 1 Тайваньский доллар 0.0560 1 Таджикский сомони 0.1929 1 Новый туркменский манат 0.4858 1 Украинская гривна 0.0634 100 Японских йен 1.5081 1 Новозеландский доллар 1.2172 Золото (1 унция) 2166,4799 Серебро (1 унция) 28,2335 Платина (1 унция) 1550,5824 Палладий (1 унция) 1562,4838