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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.10.2017)

    1 Доллар США - 1,7002 маната

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,05% - до 1,9994 маната, курс рубля вырос на 0,34%, до 0,0295 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7002
    1 Евро 1.9994
    1 Российский рубль 0.0295
    1 Австралийский доллар 1.3317
    1 Аргентинское песо 0.0980
    1 Белорусский рубль 0.8659
    1 Бразильский реал 0.5424
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1250
    100 Вон Республики Корея 0.1490
    1 Чешская крона 0.0774
    100 Чилийских песо 0.2692
    1 Китайский юань 0.2555
    1 Датская крона 0.2686
    1 Грузинский лари 0.6861
    1 Гонконгский доллар 0.2177
    1 Индийская рупия 0.0261
    1 Английский фунт стерлингов 2.2518
    100 Индонезийских рупий 0.0126
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.2098
    1 Швейцарский франк 1.7439
    1 Израильский шекель 0.4836
    1 Канадский доллар 1.3625
    1 Кувейтский динар 5.6251
    1 Казахстанский тенге 0.0049
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1127
    1 Малазийский ринггит 0.4021
    1 Мексиканское песо 0.0929
    1 Молдавский лей 0.0969
    1 Египетский фунт 0.0962
    1 Норвежская крона 0.2136
    100 Узбекских сум 0.0211
    1 Польский злотый 0.4650
    1 Сингапурский доллар 1.2472
    1 Саудовский риал 0.4534
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3992
    1 Турецкая лира 0.4758
    1 Тайваньский доллар 0.0560
    1 Таджикский сомони 0.1929
    1 Новый туркменский манат 0.4858
    1 Украинская гривна 0.0634
    100 Японских йен 1.5081
    1 Новозеландский доллар 1.2172
    Золото (1 унция) 2166,4799
    Серебро (1 унция) 28,2335
    Платина (1 унция) 1550,5824
    Палладий (1 унция) 1562,4838
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