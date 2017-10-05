Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.10.2017)

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,05% - до 1,9994 маната, курс рубля вырос на 0,34%, до 0,0295 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7002
|1 Евро
|1.9994
|1 Российский рубль
|0.0295
|1 Австралийский доллар
|1.3317
|1 Аргентинское песо
|0.0980
|1 Белорусский рубль
|0.8659
|1 Бразильский реал
|0.5424
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1250
|100 Вон Республики Корея
|0.1490
|1 Чешская крона
|0.0774
|100 Чилийских песо
|0.2692
|1 Китайский юань
|0.2555
|1 Датская крона
|0.2686
|1 Грузинский лари
|0.6861
|1 Гонконгский доллар
|0.2177
|1 Индийская рупия
|0.0261
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2518
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.2098
|1 Швейцарский франк
|1.7439
|1 Израильский шекель
|0.4836
|1 Канадский доллар
|1.3625
|1 Кувейтский динар
|5.6251
|1 Казахстанский тенге
|0.0049
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4021
|1 Мексиканское песо
|0.0929
|1 Молдавский лей
|0.0969
|1 Египетский фунт
|0.0962
|1 Норвежская крона
|0.2136
|100 Узбекских сум
|0.0211
|1 Польский злотый
|0.4650
|1 Сингапурский доллар
|1.2472
|1 Саудовский риал
|0.4534
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3992
|1 Турецкая лира
|0.4758
|1 Тайваньский доллар
|0.0560
|1 Таджикский сомони
|0.1929
|1 Новый туркменский манат
|0.4858
|1 Украинская гривна
|0.0634
|100 Японских йен
|1.5081
|1 Новозеландский доллар
|1.2172
|Золото (1 унция)
|2166,4799
|Серебро (1 унция)
|28,2335
|Платина (1 унция)
|1550,5824
|Палладий (1 унция)
|1562,4838
Namiq HüseynovАвтор новости
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