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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2015)

    1 доллар - 1,0499 манат

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0499
    1 Евро 1.1405
    1 Российский рубль 0.0167
    1 Австралийский доллар 0.7724
    1 Аргентинское песо 0.1141
    100 Белорусских рублей 0.0068
    1 Бразильский реал 0.3026
    1 Дирхам ОАЭ 0.2858
    1 Южноафриканский рэнд 0.0823
    100 Вон Республики Корея 0.0896
    1 Чешская крона 0.0422
    100 Чилийских песо 0.1539
    1 Китайский юань 0.1691
    1 Датская крона 0.1528
    1 Грузинский лари 0.4587
    1 Гонконгский доллар 0.1354
    1 Индийская рупия 0.0164
    1 Английский Фунт стерлинг 1.6312
    100 Индонезийских рупий 0.0078
    100 Иранских риалов 0.0036
    1 Шведская крона 0.1203
    1 Швейцарский франк 1.0731
    1 Израильский шекель 0.2759
    1 Канадский доллар 0.7958
    1 Кувейтский динар 3.4650
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0167
    100 Ливанских фунтов 0.0697
    1 Малазийский ринггит 0.2708
    1 Мексиканское песо 0.0644
    1 Молдавский лей 0.0558
    1 Египетский фунт 0.1341
    1 Норвежская крона 0.1265
    100 Узбекских сум 0.0407
    1 Польский злотый 0.2726
    1 Сингапурский доллар 0.7577
    1 Саудовский риял 0.2800
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4646
    1 Турецкая лира 0.3765
    1 Тайваньский доллар 0.0332
    1 Таджикский сомони 0.1676
    1 Новый Туркменский манат 0.3002
    1 Украинская гривна 0.0487
    100 Японских йен 0.8438
    1 Новозеландский доллар 0.6850
    Золото (1 унция) 1145,0734
    Серебро (1 унция) 15,2183
    Платина (1 унция) 1002,6545
    Палладий (1 унция) 627,8402
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