Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2015)

5 августа, 2015 09:45

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0499 1 Евро 1.1405 1 Российский рубль 0.0167 1 Австралийский доллар 0.7724 1 Аргентинское песо 0.1141 100 Белорусских рублей 0.0068 1 Бразильский реал 0.3026 1 Дирхам ОАЭ 0.2858 1 Южноафриканский рэнд 0.0823 100 Вон Республики Корея 0.0896 1 Чешская крона 0.0422 100 Чилийских песо 0.1539 1 Китайский юань 0.1691 1 Датская крона 0.1528 1 Грузинский лари 0.4587 1 Гонконгский доллар 0.1354 1 Индийская рупия 0.0164 1 Английский Фунт стерлинг 1.6312 100 Индонезийских рупий 0.0078 100 Иранских риалов 0.0036 1 Шведская крона 0.1203 1 Швейцарский франк 1.0731 1 Израильский шекель 0.2759 1 Канадский доллар 0.7958 1 Кувейтский динар 3.4650 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0167 100 Ливанских фунтов 0.0697 1 Малазийский ринггит 0.2708 1 Мексиканское песо 0.0644 1 Молдавский лей 0.0558 1 Египетский фунт 0.1341 1 Норвежская крона 0.1265 100 Узбекских сум 0.0407 1 Польский злотый 0.2726 1 Сингапурский доллар 0.7577 1 Саудовский риял 0.2800 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4646 1 Турецкая лира 0.3765 1 Тайваньский доллар 0.0332 1 Таджикский сомони 0.1676 1 Новый Туркменский манат 0.3002 1 Украинская гривна 0.0487 100 Японских йен 0.8438 1 Новозеландский доллар 0.6850 Золото (1 унция) 1145,0734 Серебро (1 унция) 15,2183 Платина (1 унция) 1002,6545 Палладий (1 унция) 627,8402