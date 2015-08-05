Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2015)

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0499
|1 Евро
|1.1405
|1 Российский рубль
|0.0167
|1 Австралийский доллар
|0.7724
|1 Аргентинское песо
|0.1141
|100 Белорусских рублей
|0.0068
|1 Бразильский реал
|0.3026
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2858
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0823
|100 Вон Республики Корея
|0.0896
|1 Чешская крона
|0.0422
|100 Чилийских песо
|0.1539
|1 Китайский юань
|0.1691
|1 Датская крона
|0.1528
|1 Грузинский лари
|0.4587
|1 Гонконгский доллар
|0.1354
|1 Индийская рупия
|0.0164
|1 Английский Фунт стерлинг
|1.6312
|100 Индонезийских рупий
|0.0078
|100 Иранских риалов
|0.0036
|1 Шведская крона
|0.1203
|1 Швейцарский франк
|1.0731
|1 Израильский шекель
|0.2759
|1 Канадский доллар
|0.7958
|1 Кувейтский динар
|3.4650
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0167
|100 Ливанских фунтов
|0.0697
|1 Малазийский ринггит
|0.2708
|1 Мексиканское песо
|0.0644
|1 Молдавский лей
|0.0558
|1 Египетский фунт
|0.1341
|1 Норвежская крона
|0.1265
|100 Узбекских сум
|0.0407
|1 Польский злотый
|0.2726
|1 Сингапурский доллар
|0.7577
|1 Саудовский риял
|0.2800
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4646
|1 Турецкая лира
|0.3765
|1 Тайваньский доллар
|0.0332
|1 Таджикский сомони
|0.1676
|1 Новый Туркменский манат
|0.3002
|1 Украинская гривна
|0.0487
|100 Японских йен
|0.8438
|1 Новозеландский доллар
|0.6850
|Золото (1 унция)
|1145,0734
|Серебро (1 унция)
|15,2183
|Платина (1 унция)
|1002,6545
|Палладий (1 унция)
|627,8402
Tural İbadlıАвтор новости
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