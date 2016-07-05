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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.07.2016)

    1 доллар США - 1,5425 маната

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался стабильным на отметке 1,5425 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,09% и составил 1,7160 маната. Курс рубля снизился на 0,41% и составил 0,0241 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5425
    1 Евро 1.7160
    1 Российский рубль 0.0241
    1 Австралийский доллар 1.1586
    1 Аргентинское песо 0.1027
    100 Белорусских рублей 0.7721
    1 Бразильский реал 0.4686
    1 Дирхам ОАЭ 0.4199
    1 Южноафриканский рэнд 0.1053
    100 Вон Республики Корея 0.1336
    1 Чешская крона 0.0634
    100 Чилийских песо 0.2348
    1 Китайский юань 0.2313
    1 Датская крона 0.2307
    1 Грузинский лари 0.6620
    1 Гонконгский доллар 0.1988
    1 Индийская рупия 0.0229
    1 Английский фунт стерлингов 2.0433
    100 Индонезийских рупий 0.0118
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1827
    1 Швейцарский франк 1.5875
    1 Израильский шекель 0.4002
    1 Канадский доллар 1.1970
    1 Кувейтский динар 5.1076
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0228
    100 Ливанских фунтов 0.1023
    1 Малазийский ринггит 0.3852
    1 Мексиканское песо 0.0834
    1 Молдавский лей 0.0779
    1 Египетский фунт 0.1737
    1 Норвежская крона 0.1854
    100 Узбекских сум 0.0526
    1 Польский злотый 0.3866
    1 Сингапурский доллар 1.1439
    1 Саудовский риал 0.4112
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1533
    1 Турецкая лира 0.5301
    1 Тайваньский доллар 0.0478
    1 Таджикский сомони 0.1960
    1 Новый туркменский манат 0.4587
    1 Украинская гривна 0.0621
    100 Японских йен 1.5117
    1 Новозеландский доллар 1.1108
    Золото (1 унция) 2083,5319
    Серебро (1 унция) 30,6958
    Платина (1 унция) 1644,3050
    Палладий (1 унция) 942,4675

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