Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.07.2016)

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался стабильным на отметке 1,5425 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,09% и составил 1,7160 маната. Курс рубля снизился на 0,41% и составил 0,0241 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5425 1 Евро 1.7160 1 Российский рубль 0.0241 1 Австралийский доллар 1.1586 1 Аргентинское песо 0.1027 100 Белорусских рублей 0.7721 1 Бразильский реал 0.4686 1 Дирхам ОАЭ 0.4199 1 Южноафриканский рэнд 0.1053 100 Вон Республики Корея 0.1336 1 Чешская крона 0.0634 100 Чилийских песо 0.2348 1 Китайский юань 0.2313 1 Датская крона 0.2307 1 Грузинский лари 0.6620 1 Гонконгский доллар 0.1988 1 Индийская рупия 0.0229 1 Английский фунт стерлингов 2.0433 100 Индонезийских рупий 0.0118 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1827 1 Швейцарский франк 1.5875 1 Израильский шекель 0.4002 1 Канадский доллар 1.1970 1 Кувейтский динар 5.1076 1 Казахстанский тенге 0.0046 1 Киргизский сом 0.0228 100 Ливанских фунтов 0.1023 1 Малазийский ринггит 0.3852 1 Мексиканское песо 0.0834 1 Молдавский лей 0.0779 1 Египетский фунт 0.1737 1 Норвежская крона 0.1854 100 Узбекских сум 0.0526 1 Польский злотый 0.3866 1 Сингапурский доллар 1.1439 1 Саудовский риал 0.4112 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1533 1 Турецкая лира 0.5301 1 Тайваньский доллар 0.0478 1 Таджикский сомони 0.1960 1 Новый туркменский манат 0.4587 1 Украинская гривна 0.0621 100 Японских йен 1.5117 1 Новозеландский доллар 1.1108 Золото (1 унция) 2083,5319 Серебро (1 унция) 30,6958 Платина (1 унция) 1644,3050 Палладий (1 унция) 942,4675