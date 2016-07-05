Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.07.2016)

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался стабильным на отметке 1,5425 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,09% и составил 1,7160 маната. Курс рубля снизился на 0,41% и составил 0,0241 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5425
|1 Евро
|1.7160
|1 Российский рубль
|0.0241
|1 Австралийский доллар
|1.1586
|1 Аргентинское песо
|0.1027
|100 Белорусских рублей
|0.7721
|1 Бразильский реал
|0.4686
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4199
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1053
|100 Вон Республики Корея
|0.1336
|1 Чешская крона
|0.0634
|100 Чилийских песо
|0.2348
|1 Китайский юань
|0.2313
|1 Датская крона
|0.2307
|1 Грузинский лари
|0.6620
|1 Гонконгский доллар
|0.1988
|1 Индийская рупия
|0.0229
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0433
|100 Индонезийских рупий
|0.0118
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1827
|1 Швейцарский франк
|1.5875
|1 Израильский шекель
|0.4002
|1 Канадский доллар
|1.1970
|1 Кувейтский динар
|5.1076
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0228
|100 Ливанских фунтов
|0.1023
|1 Малазийский ринггит
|0.3852
|1 Мексиканское песо
|0.0834
|1 Молдавский лей
|0.0779
|1 Египетский фунт
|0.1737
|1 Норвежская крона
|0.1854
|100 Узбекских сум
|0.0526
|1 Польский злотый
|0.3866
|1 Сингапурский доллар
|1.1439
|1 Саудовский риал
|0.4112
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1533
|1 Турецкая лира
|0.5301
|1 Тайваньский доллар
|0.0478
|1 Таджикский сомони
|0.1960
|1 Новый туркменский манат
|0.4587
|1 Украинская гривна
|0.0621
|100 Японских йен
|1.5117
|1 Новозеландский доллар
|1.1108
|Золото (1 унция)
|2083,5319
|Серебро (1 унция)
|30,6958
|Платина (1 унция)
|1644,3050
|Палладий (1 унция)
|942,4675
Tural İbadlıАвтор новости
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