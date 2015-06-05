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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.06.2015)

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0482
    1 Евро 1.1751
    1 Российский рубль 0.0186
    1 Австралийский доллар 0.8071
    1 Аргентинское песо 0.1163
    100 Белорусских рублей 0.0069
    1 Бразильский реал 0.3345
    1 Дирхам ОАЭ 0.2854
    1 Южноафриканский рэнд 0.0846
    100 Вон Республики Корея 0.0943
    1 Чешская крона 0.0428
    100 Чилийских песо 0.1666
    1 Китайский юань 0.1688
    1 Датская крона 0.1575
    1 Грузинский лари 0.4581
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0164
    1 Английский фунт стерлингов 1.6101
    100 Индонезийских рупий 0.0079
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1263
    1 Швейцарский франк 1.1213
    1 Израильский шекель 0.2734
    1 Канадский доллар 0.8390
    1 Кувейтский динар 3.4726
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0178
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2825
    1 Мексиканское песо 0.0674
    1 Молдавский лей 0.0572
    1 Египетский фунт 0.1373
    1 Норвежская крона 0.1346
    100 Узбекских сум 0.0413
    1 Польский злотый 0.2821
    1 Сингапурский доллар 0.7777
    1 Саудовский риял 0.2795
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4772
    1 Турецкая лира 0.3924
    1 Тайваньский доллар 0.0340
    1 Таджикский сомони 0.1674
    1 Новый туркменский манат 0.2995
    1 Украинская гривна 0.0492
    100 Японских йен 0.8421
    1 Новозеландский доллар 0.7483
    Золото (1 унция) 1234,40
    Серебро (1 унция) 16,9769
    Платина (1 унция) 1152,36
    Палладий (1 унция) 794,1163
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