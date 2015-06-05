Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.06.2015)

1 доллар - 1,0482 манат

5 июня, 2015 09:57

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0482 1 Евро 1.1751 1 Российский рубль 0.0186 1 Австралийский доллар 0.8071 1 Аргентинское песо 0.1163 100 Белорусских рублей 0.0069 1 Бразильский реал 0.3345 1 Дирхам ОАЭ 0.2854 1 Южноафриканский рэнд 0.0846 100 Вон Республики Корея 0.0943 1 Чешская крона 0.0428 100 Чилийских песо 0.1666 1 Китайский юань 0.1688 1 Датская крона 0.1575 1 Грузинский лари 0.4581 1 Гонконгский доллар 0.1352 1 Индийская рупия 0.0164 1 Английский фунт стерлингов 1.6101 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1263 1 Швейцарский франк 1.1213 1 Израильский шекель 0.2734 1 Канадский доллар 0.8390 1 Кувейтский динар 3.4726 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0178 100 Ливанских фунтов 0.0695 1 Малазийский ринггит 0.2825 1 Мексиканское песо 0.0674 1 Молдавский лей 0.0572 1 Египетский фунт 0.1373 1 Норвежская крона 0.1346 100 Узбекских сум 0.0413 1 Польский злотый 0.2821 1 Сингапурский доллар 0.7777 1 Саудовский риял 0.2795 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4772 1 Турецкая лира 0.3924 1 Тайваньский доллар 0.0340 1 Таджикский сомони 0.1674 1 Новый туркменский манат 0.2995 1 Украинская гривна 0.0492 100 Японских йен 0.8421 1 Новозеландский доллар 0.7483 Золото (1 унция) 1234,40 Серебро (1 унция) 16,9769 Платина (1 унция) 1152,36 Палладий (1 унция) 794,1163