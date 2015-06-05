Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.06.2015)

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0482
|1 Евро
|1.1751
|1 Российский рубль
|0.0186
|1 Австралийский доллар
|0.8071
|1 Аргентинское песо
|0.1163
|100 Белорусских рублей
|0.0069
|1 Бразильский реал
|0.3345
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2854
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0846
|100 Вон Республики Корея
|0.0943
|1 Чешская крона
|0.0428
|100 Чилийских песо
|0.1666
|1 Китайский юань
|0.1688
|1 Датская крона
|0.1575
|1 Грузинский лари
|0.4581
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0164
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6101
|100 Индонезийских рупий
|0.0079
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1263
|1 Швейцарский франк
|1.1213
|1 Израильский шекель
|0.2734
|1 Канадский доллар
|0.8390
|1 Кувейтский динар
|3.4726
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0178
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2825
|1 Мексиканское песо
|0.0674
|1 Молдавский лей
|0.0572
|1 Египетский фунт
|0.1373
|1 Норвежская крона
|0.1346
|100 Узбекских сум
|0.0413
|1 Польский злотый
|0.2821
|1 Сингапурский доллар
|0.7777
|1 Саудовский риял
|0.2795
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4772
|1 Турецкая лира
|0.3924
|1 Тайваньский доллар
|0.0340
|1 Таджикский сомони
|0.1674
|1 Новый туркменский манат
|0.2995
|1 Украинская гривна
|0.0492
|100 Японских йен
|0.8421
|1 Новозеландский доллар
|0.7483
|Золото (1 унция)
|1234,40
|Серебро (1 унция)
|16,9769
|Платина (1 унция)
|1152,36
|Палладий (1 унция)
|794,1163
Tural İbadlıАвтор новости