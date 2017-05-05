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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.05.2017)

    1 Доллар США - 1,7026 маната

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,01% и составил 1,7026 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,83% - до 1,8702 маната. Курс рубля снизился на 2,26% - до 0,0290 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7026
    1 Евро 1.8702
    1 Российский рубль 0.0290
    1 Австралийский доллар 1.2563
    1 Аргентинское песо 0.1110
    1 Белорусский рубль 0.9028
    1 Бразильский реал 0.5340
    1 Дирхам ОАЭ 0.4636
    1 Южноафриканский рэнд 0.1245
    100 Вон Республики Корея 0.1495
    1 Чешская крона 0.0697
    100 Чилийских песо 0.2522
    1 Китайский юань 0.2469
    1 Датская крона 0.2515
    1 Грузинский лари 0.6972
    1 Гонконгский доллар 0.2188
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.1996
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1925
    1 Швейцарский франк 1.7255
    1 Израильский шекель 0.4721
    1 Канадский доллар 1.2349
    1 Кувейтский динар 5.5942
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0251
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.3925
    1 Мексиканское песо 0.0891
    1 Молдавский лей 0.0897
    1 Египетский фунт 0.0937
    1 Норвежская крона 0.1953
    100 Узбекских сум 0.0456
    1 Польский злотый 0.4421
    1 Сингапурский доллар 1.2137
    1 Саудовский риал 0.4540
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3307
    1 Турецкая лира 0.4782
    1 Тайваньский доллар 0.0564
    1 Таджикский сомони 0.1931
    1 Новый туркменский манат 0.4872
    1 Украинская гривна 0.0643
    100 Японских йен 1.5174
    1 Новозеландский доллар 1.1685
    Золото (1 унция) 2091,5590
    Серебро (1 унция) 27,8375
    Платина (1 унция) 1527,2322
    Палладий (1 унция) 1355,2696
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