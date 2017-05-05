Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.05.2017)

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,01% и составил 1,7026 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,83% - до 1,8702 маната. Курс рубля снизился на 2,26% - до 0,0290 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7026 1 Евро 1.8702 1 Российский рубль 0.0290 1 Австралийский доллар 1.2563 1 Аргентинское песо 0.1110 1 Белорусский рубль 0.9028 1 Бразильский реал 0.5340 1 Дирхам ОАЭ 0.4636 1 Южноафриканский рэнд 0.1245 100 Вон Республики Корея 0.1495 1 Чешская крона 0.0697 100 Чилийских песо 0.2522 1 Китайский юань 0.2469 1 Датская крона 0.2515 1 Грузинский лари 0.6972 1 Гонконгский доллар 0.2188 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.1996 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1925 1 Швейцарский франк 1.7255 1 Израильский шекель 0.4721 1 Канадский доллар 1.2349 1 Кувейтский динар 5.5942 1 Казахстанский тенге 0.0053 1 Киргизский сом 0.0251 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3925 1 Мексиканское песо 0.0891 1 Молдавский лей 0.0897 1 Египетский фунт 0.0937 1 Норвежская крона 0.1953 100 Узбекских сум 0.0456 1 Польский злотый 0.4421 1 Сингапурский доллар 1.2137 1 Саудовский риал 0.4540 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3307 1 Турецкая лира 0.4782 1 Тайваньский доллар 0.0564 1 Таджикский сомони 0.1931 1 Новый туркменский манат 0.4872 1 Украинская гривна 0.0643 100 Японских йен 1.5174 1 Новозеландский доллар 1.1685 Золото (1 унция) 2091,5590 Серебро (1 унция) 27,8375 Платина (1 унция) 1527,2322 Палладий (1 унция) 1355,2696