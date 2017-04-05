Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.04.2017)

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,6%, составив 1,7140 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,58% - до 1,8295 маната. Курс рубля снизился на 0,33% - до 0,0306 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7140
|1 Евро
|1.8295
|1 Российский рубль
|0.0306
|1 Австралийский доллар
|1.2971
|1 Аргентинское песо
|0.1115
|1 Белорусский рубль
|0.9090
|1 Бразильский реал
|0.5534
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4667
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1257
|100 Вон Республики Корея
|0.1523
|1 Чешская крона
|0.0677
|100 Чилийских песо
|0.2596
|1 Китайский юань
|0.2489
|1 Датская крона
|0.2460
|1 Грузинский лари
|0.7061
|1 Гонконгский доллар
|0.2206
|1 Индийская рупия
|0.0263
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1332
|100 Индонезийских рупий
|0.0129
|100 Иранских риалов
|0.0048
|1 Шведская крона
|0.1903
|1 Швейцарский франк
|1.7105
|1 Израильский шекель
|0.4691
|1 Канадский доллар
|1.2787
|1 Кувейтский динар
|5.6197
|1 Казахстанский тенге
|0.0055
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1137
|1 Малазийский ринггит
|0.3869
|1 Мексиканское песо
|0.0912
|1 Молдавский лей
|0.0881
|1 Египетский фунт
|0.0949
|1 Норвежская крона
|0.1995
|100 Узбекских сум
|0.0473
|1 Польский злотый
|0.4307
|1 Сингапурский доллар
|1.2258
|1 Саудовский риал
|0.4570
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3253
|1 Турецкая лира
|0.4667
|1 Тайваньский доллар
|0.0564
|1 Таджикский сомони
|0.2047
|1 Новый туркменский манат
|0.4904
|1 Украинская гривна
|0.0632
|100 Японских йен
|1.5490
|1 Новозеландский доллар
|1.1954
|Золото (1 унция)
|2155,6121
|Серебро (1 унция)
|31,2839
|Платина (1 унция)
|1642,0120
|Палладий (1 унция)
|1381,4840
Tural İbadlıАвтор новости
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