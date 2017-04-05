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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.04.2017)

    1 доллар США - 1,7140 маната

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,6%, составив 1,7140 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,58% - до 1,8295 маната. Курс рубля снизился на 0,33% - до 0,0306 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США
    		 1.7140
    1 Евро
    		 1.8295
    1 Российский рубль
    		 0.0306
    1 Австралийский доллар
    		 1.2971
    1 Аргентинское песо
    		 0.1115
    1 Белорусский рубль
    		 0.9090
    1 Бразильский реал
    		 0.5534
    1 Дирхам ОАЭ
    		 0.4667
    1 Южноафриканский рэнд
    		 0.1257
    100 Вон Республики Корея
    		 0.1523
    1 Чешская крона
    		 0.0677
    100 Чилийских песо
    		 0.2596
    1 Китайский юань
    		 0.2489
    1 Датская крона
    		 0.2460
    1 Грузинский лари
    		 0.7061
    1 Гонконгский доллар
    		 0.2206
    1 Индийская рупия
    		 0.0263
    1 Английский фунт стерлингов
    		 2.1332
    100 Индонезийских рупий
    		 0.0129
    100 Иранских риалов
    		 0.0048
    1 Шведская крона
    		 0.1903
    1 Швейцарский франк
    		 1.7105
    1 Израильский шекель
    		 0.4691
    1 Канадский доллар
    		 1.2787
    1 Кувейтский динар
    		 5.6197
    1 Казахстанский тенге
    		 0.0055
    1 Киргизский сом
    		 0.0249
    100 Ливанских фунтов
    		 0.1137
    1 Малазийский ринггит
    		 0.3869
    1 Мексиканское песо
    		 0.0912
    1 Молдавский лей
    		 0.0881
    1 Египетский фунт
    		 0.0949
    1 Норвежская крона
    		 0.1995
    100 Узбекских сум
    		 0.0473
    1 Польский злотый
    		 0.4307
    1 Сингапурский доллар
    		 1.2258
    1 Саудовский риал
    		 0.4570
    1 СДР (спец. права заимствования)
    		 2.3253
    1 Турецкая лира
    		 0.4667
    1 Тайваньский доллар
    		 0.0564
    1 Таджикский сомони
    		 0.2047
    1 Новый туркменский манат
    		 0.4904
    1 Украинская гривна
    		 0.0632
    100 Японских йен
    		 1.5490
    1 Новозеландский доллар
    		 1.1954
    Золото (1 унция)
    		 2155,6121
    Серебро (1 унция)
    		 31,2839
    Платина (1 унция)
    		 1642,0120
    Палладий (1 унция)
    		 1381,4840
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