Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.04.2017)

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,6%, составив 1,7140 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,58% - до 1,8295 маната. Курс рубля снизился на 0,33% - до 0,0306 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США

1.7140 1 Евро

1.8295 1 Российский рубль

0.0306 1 Австралийский доллар

1.2971 1 Аргентинское песо

0.1115 1 Белорусский рубль

0.9090 1 Бразильский реал

0.5534 1 Дирхам ОАЭ

0.4667 1 Южноафриканский рэнд

0.1257 100 Вон Республики Корея

0.1523 1 Чешская крона

0.0677 100 Чилийских песо

0.2596 1 Китайский юань

0.2489 1 Датская крона

0.2460 1 Грузинский лари

0.7061 1 Гонконгский доллар

0.2206 1 Индийская рупия

0.0263 1 Английский фунт стерлингов

2.1332 100 Индонезийских рупий

0.0129 100 Иранских риалов

0.0048 1 Шведская крона

0.1903 1 Швейцарский франк

1.7105 1 Израильский шекель

0.4691 1 Канадский доллар

1.2787 1 Кувейтский динар

5.6197 1 Казахстанский тенге

0.0055 1 Киргизский сом

0.0249 100 Ливанских фунтов

0.1137 1 Малазийский ринггит

0.3869 1 Мексиканское песо

0.0912 1 Молдавский лей

0.0881 1 Египетский фунт

0.0949 1 Норвежская крона

0.1995 100 Узбекских сум

0.0473 1 Польский злотый

0.4307 1 Сингапурский доллар

1.2258 1 Саудовский риал

0.4570 1 СДР (спец. права заимствования)

2.3253 1 Турецкая лира

0.4667 1 Тайваньский доллар

0.0564 1 Таджикский сомони

0.2047 1 Новый туркменский манат

0.4904 1 Украинская гривна

0.0632 100 Японских йен

1.5490 1 Новозеландский доллар

1.1954 Золото (1 унция)

2155,6121 Серебро (1 унция)

31,2839 Платина (1 унция)

1642,0120 Палладий (1 унция)

1381,4840