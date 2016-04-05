​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.04.2016)

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,47% и составил 1,5165 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,52% и составил 1,7271 маната. Курс рубля по отношению к манату снизлся на 0,90% и составил 0,0221 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5165
|1 Евро
|1.7271
|1 Российский рубль
|0.0221
|1 Австралийский доллар
|1.1532
|1 Аргентинское песо
|0.1031
|100 Белорусских рублей
|0.0075
|1 Бразильский реал
|0.4185
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4229
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1021
|100 Вон Республики Корея
|0.1314
|1 Чешская крона
|0.0639
|100 Чилийских песо
|0.2262
|1 Китайский юань
|0.2344
|1 Датская крона
|0.2321
|1 Грузинский лари
|0.6681
|1 Гонконгский доллар
|0.1955
|1 Индийская рупия
|0.0229
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1611
|100 Индонезийских рупий
|0.0115
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1866
|1 Швейцарский франк
|1.5812
|1 Израильский шекель
|0.4008
|1 Канадский доллар
|1.1579
|1 Кувейтский динар
|5.0266
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0217
|100 Ливанских фунтов
|0.1005
|1 Малазийский ринггит
|0.3873
|1 Мексиканское песо
|0.0864
|1 Молдавский лей
|0.0778
|1 Египетский фунт
|0.1727
|1 Норвежская крона
|0.1820
|100 Узбекских сум
|0.0528
|1 Польский злотый
|0.4070
|1 Сингапурский доллар
|1.1193
|1 Саудовский риал
|0.4044
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1337
|1 Турецкая лира
|0.5382
|1 Тайваньский доллар
|0.0469
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4333
|1 Украинская гривна
|0.0581
|100 Японских йен
|1.3697
|1 Новозеландский доллар
|1.0311
|Золото (1 унция)
|1858,4404
|Серебро (1 унция)
|22,9002
|Платина (1 унция)
|1439,5073
|Палладий (1 унция)
|838,0937
Tural İbadlıАвтор новости
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