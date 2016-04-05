​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.04.2016)

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,47% и составил 1,5165 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,52% и составил 1,7271 маната. Курс рубля по отношению к манату снизлся на 0,90% и составил 0,0221 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5165 1 Евро 1.7271 1 Российский рубль 0.0221 1 Австралийский доллар 1.1532 1 Аргентинское песо 0.1031 100 Белорусских рублей 0.0075 1 Бразильский реал 0.4185 1 Дирхам ОАЭ 0.4229 1 Южноафриканский рэнд 0.1021 100 Вон Республики Корея 0.1314 1 Чешская крона 0.0639 100 Чилийских песо 0.2262 1 Китайский юань 0.2344 1 Датская крона 0.2321 1 Грузинский лари 0.6681 1 Гонконгский доллар 0.1955 1 Индийская рупия 0.0229 1 Английский фунт стерлингов 2.1611 100 Индонезийских рупий 0.0115 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1866 1 Швейцарский франк 1.5812 1 Израильский шекель 0.4008 1 Канадский доллар 1.1579 1 Кувейтский динар 5.0266 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0217 100 Ливанских фунтов 0.1005 1 Малазийский ринггит 0.3873 1 Мексиканское песо 0.0864 1 Молдавский лей 0.0778 1 Египетский фунт 0.1727 1 Норвежская крона 0.1820 100 Узбекских сум 0.0528 1 Польский злотый 0.4070 1 Сингапурский доллар 1.1193 1 Саудовский риал 0.4044 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1337 1 Турецкая лира 0.5382 1 Тайваньский доллар 0.0469 1 Таджикский сомони 0.1927 1 Новый туркменский манат 0.4333 1 Украинская гривна 0.0581 100 Японских йен 1.3697 1 Новозеландский доллар 1.0311 Золото (1 унция) 1858,4404 Серебро (1 унция) 22,9002 Платина (1 унция) 1439,5073 Палладий (1 унция) 838,0937