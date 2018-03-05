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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.03.2018)

    Баку.5 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,36%, до 2,0948 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0299 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.0948
    1 Российский рубль 0.0299
    1 Австралийский доллар 1.3177
    1 Аргентинское песо 0.0838
    1 Белорусский рубль 0.8661
    1 Бразильский реал 0.5226
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1419
    100 Вон Республики Корея 0.1571
    1 Чешская крона 0.0826
    100 Чилийских песо 0.2837
    1 Китайский юань 0.2685
    1 Датская крона 0.2813
    1 Грузинский лари 0.6913
    1 Гонконгский доллар 0.2170
    1 Индийская рупия 0.0261
    1 Английский фунт стерлингов 2.3451
    100 Индонезийских рупий 0.0124
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.2057
    1 Швейцарский франк 1.8157
    1 Израильский шекель 0.4940
    1 Канадский доллар 1.3182
    1 Кувейтский динар 5.6694
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0250
    100 Ливанских фунтов 0.1124
    1 Малазийский ринггит 0.4361
    1 Мексиканское песо 0.0901
    1 Молдавский лей 0.1018
    1 Египетский фунт 0.0964
    1 Норвежская крона 0.2180
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.4992
    1 Сингапурский доллар 1.2882
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4652
    1 Турецкая лира 0.4460
    1 Тайваньский доллар 0.0580
    1 Таджикский сомони 0.1928
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0639
    100 Японских йен 1.6115
    1 Новозеландский доллар 1.2281
    Золото (1 унция) 2255,4972
    Серебро (1 унция) 28.1718
    Платина (1 унция) 1647,2779
    Палладий (1 унция) 1693,3846
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