Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.03.2018)

Баку.5 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,36%, до 2,0948 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0299 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0948
|1 Российский рубль
|0.0299
|1 Австралийский доллар
|1.3177
|1 Аргентинское песо
|0.0838
|1 Белорусский рубль
|0.8661
|1 Бразильский реал
|0.5226
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1419
|100 Вон Республики Корея
|0.1571
|1 Чешская крона
|0.0826
|100 Чилийских песо
|0.2837
|1 Китайский юань
|0.2685
|1 Датская крона
|0.2813
|1 Грузинский лари
|0.6913
|1 Гонконгский доллар
|0.2170
|1 Индийская рупия
|0.0261
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3451
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.2057
|1 Швейцарский франк
|1.8157
|1 Израильский шекель
|0.4940
|1 Канадский доллар
|1.3182
|1 Кувейтский динар
|5.6694
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0250
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4361
|1 Мексиканское песо
|0.0901
|1 Молдавский лей
|0.1018
|1 Египетский фунт
|0.0964
|1 Норвежская крона
|0.2180
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.4992
|1 Сингапурский доллар
|1.2882
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4652
|1 Турецкая лира
|0.4460
|1 Тайваньский доллар
|0.0580
|1 Таджикский сомони
|0.1928
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0639
|100 Японских йен
|1.6115
|1 Новозеландский доллар
|1.2281
|Золото (1 унция)
|2255,4972
|Серебро (1 унция)
|28.1718
|Платина (1 унция)
|1647,2779
|Палладий (1 унция)
|1693,3846
Tural İbadlıАвтор новости
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