​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.12.2015)

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,16% и составил 1,0495 манатов. Как сообщает Report, курс евро вырос на 3,13% и составил 1,1482 манатов.

Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,64% и составил 0,0155 манатов.