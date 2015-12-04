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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.12.2015)

    1 Доллар США - 1.0495 манатов

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,16% и составил 1,0495 манатов. Как сообщает Report, курс евро вырос на 3,13% и составил 1,1482 манатов.

    Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,64% и составил 0,0155 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0495
    1 Евро 1.1482
    1 Российский рубль 0.0155
    1 Австралийский доллар 0.7684
    1 Аргентинское песо 0.1084
    100 Белорусских рублей 0.0058
    1 Бразильский реал 0.2791
    1 Дирхам ОАЭ 0.2858
    1 Южноафриканский рэнд 0.0730
    100 Вон Республики Корея 0.0908
    1 Чешская крона 0.0424
    100 Чилийских песо 0.1497
    1 Китайский юань 0.1641
    1 Датская крона 0.1539
    1 Грузинский лари 0.4391
    1 Гонконгский доллар 0.1354
    1 Индийская рупия 0.0157
    1 Английский фунт стерлингов 1.5881
    100 Индонезийских рупий 0.0076
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1238
    1 Швейцарский франк 1.0575
    1 Израильский шекель 0.2725
    1 Канадский доллар 0.7862
    1 Кувейтский динар 3.4470
    1 Казахстанский тенге 0.0034
    1 Киргизский сом 0.0143
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2496
    1 Мексиканское песо 0.0628
    1 Молдавский лей 0.0531
    1 Египетский фунт 0.1340
    1 Норвежская крона 0.1238
    100 Узбекских сум 0.0382
    1 Польский злотый 0.2651
    1 Сингапурский доллар 0.7516
    1 Саудовский риал 0.2797
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4377
    1 Турецкая лира 0.3636
    1 Тайваньский доллар 0.0321
    1 Таджикский сомони 0.1551
    1 Новый туркменский манат 0.2999
    1 Украинская гривна 0.0457
    100 Японских йен 0.8565
    1 Новозеландский доллар 0.7023
    Золото (1 унция) 1107,6948
    Серебро (1 унция) 14,7980
    Платина (1 унция) 886,8275
    Палладий (1 унция) 554,1360

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