​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.12.2015)

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,16% и составил 1,0495 манатов. Как сообщает Report, курс евро вырос на 3,13% и составил 1,1482 манатов.
Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,64% и составил 0,0155 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0495
|1 Евро
|1.1482
|1 Российский рубль
|0.0155
|1 Австралийский доллар
|0.7684
|1 Аргентинское песо
|0.1084
|100 Белорусских рублей
|0.0058
|1 Бразильский реал
|0.2791
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2858
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0730
|100 Вон Республики Корея
|0.0908
|1 Чешская крона
|0.0424
|100 Чилийских песо
|0.1497
|1 Китайский юань
|0.1641
|1 Датская крона
|0.1539
|1 Грузинский лари
|0.4391
|1 Гонконгский доллар
|0.1354
|1 Индийская рупия
|0.0157
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5881
|100 Индонезийских рупий
|0.0076
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1238
|1 Швейцарский франк
|1.0575
|1 Израильский шекель
|0.2725
|1 Канадский доллар
|0.7862
|1 Кувейтский динар
|3.4470
|1 Казахстанский тенге
|0.0034
|1 Киргизский сом
|0.0143
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2496
|1 Мексиканское песо
|0.0628
|1 Молдавский лей
|0.0531
|1 Египетский фунт
|0.1340
|1 Норвежская крона
|0.1238
|100 Узбекских сум
|0.0382
|1 Польский злотый
|0.2651
|1 Сингапурский доллар
|0.7516
|1 Саудовский риал
|0.2797
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4377
|1 Турецкая лира
|0.3636
|1 Тайваньский доллар
|0.0321
|1 Таджикский сомони
|0.1551
|1 Новый туркменский манат
|0.2999
|1 Украинская гривна
|0.0457
|100 Японских йен
|0.8565
|1 Новозеландский доллар
|0.7023
|Золото (1 унция)
|1107,6948
|Серебро (1 унция)
|14,7980
|Платина (1 унция)
|886,8275
|Палладий (1 унция)
|554,1360
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook