Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2017)

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,51% - до 2,0005 маната, курс рубля вырос на 0,34%, до 0,0294 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7002
|1 Евро
|2.0005
|1 Российский рубль
|0.0294
|1 Австралийский доллар
|1.3360
|1 Аргентинское песо
|0.0977
|1 Белорусский рубль
|0.8659
|1 Бразильский реал
|0.5410
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1249
|100 Вон Республики Корея
|0.1489
|1 Чешская крона
|0.0772
|100 Чилийских песо
|0.2686
|1 Китайский юань
|0.2555
|1 Датская крона
|0.2688
|1 Грузинский лари
|0.6878
|1 Гонконгский доллар
|0.2177
|1 Индийская рупия
|0.0260
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2548
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.2093
|1 Швейцарский франк
|1.7485
|1 Израильский шекель
|0.4826
|1 Канадский доллар
|1.3635
|1 Кувейтский динар
|5.6289
|1 Казахстанский тенге
|0.0050
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4023
|1 Мексиканское песо
|0.0935
|1 Молдавский лей
|0.0967
|1 Египетский фунт
|0.0964
|1 Норвежская крона
|0.2134
|100 Узбекских сум
|0.0211
|1 Польский злотый
|0.4632
|1 Сингапурский доллар
|1.2495
|1 Саудовский риал
|0.4534
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3958
|1 Турецкая лира
|0.4768
|1 Тайваньский доллар
|0.0559
|1 Таджикский сомони
|0.1932
|1 Новый туркменский манат
|0.4858
|1 Украинская гривна
|0.0637
|100 Японских йен
|1.5093
|1 Новозеландский доллар
|1.2200
|Золото (1 унция)
|2161,3793
|Серебро (1 унция)
|28,3763
|Платина (1 унция)
|1542,0814
|Палладий (1 унция)
|1547,1820
Tural İbadlıАвтор новости
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