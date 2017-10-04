Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2017)

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,51% - до 2,0005 маната, курс рубля вырос на 0,34%, до 0,0294 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7002 1 Евро 2.0005 1 Российский рубль 0.0294 1 Австралийский доллар 1.3360 1 Аргентинское песо 0.0977 1 Белорусский рубль 0.8659 1 Бразильский реал 0.5410 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1249 100 Вон Республики Корея 0.1489 1 Чешская крона 0.0772 100 Чилийских песо 0.2686 1 Китайский юань 0.2555 1 Датская крона 0.2688 1 Грузинский лари 0.6878 1 Гонконгский доллар 0.2177 1 Индийская рупия 0.0260 1 Английский фунт стерлингов 2.2548 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.2093 1 Швейцарский франк 1.7485 1 Израильский шекель 0.4826 1 Канадский доллар 1.3635 1 Кувейтский динар 5.6289 1 Казахстанский тенге 0.0050 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4023 1 Мексиканское песо 0.0935 1 Молдавский лей 0.0967 1 Египетский фунт 0.0964 1 Норвежская крона 0.2134 100 Узбекских сум 0.0211 1 Польский злотый 0.4632 1 Сингапурский доллар 1.2495 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3958 1 Турецкая лира 0.4768 1 Тайваньский доллар 0.0559 1 Таджикский сомони 0.1932 1 Новый туркменский манат 0.4858 1 Украинская гривна 0.0637 100 Японских йен 1.5093 1 Новозеландский доллар 1.2200 Золото (1 унция) 2161,3793 Серебро (1 унция) 28,3763 Платина (1 унция) 1542,0814 Палладий (1 унция) 1547,1820