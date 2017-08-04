Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.08.2017)

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7008 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,28% - до 2,0206 маната, курс рубля повысился на 0,36%, составив 0,0282 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7008 1 Евро 2.0206 1 Российский рубль 0.0282 1 Австралийский доллар 1.3541 1 Аргентинское песо 0.0963 1 Белорусский рубль 0.8706 1 Бразильский реал 0.5464 1 Дирхам ОАЭ 0.4630 1 Южноафриканский рэнд 0.1272 100 Вон Республики Корея 0.1512 1 Чешская крона 0.0777 100 Чилийских песо 0.2621 1 Китайский юань 0.2531 1 Датская крона 0.2716 1 Грузинский лари 0.7082 1 Гонконгский доллар 0.2176 1 Индийская рупия 0.0267 1 Английский фунт стерлингов 2.2355 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.2101 1 Швейцарский франк 1.7562 1 Израильский шекель 0.4721 1 Канадский доллар 1.3528 1 Кувейтский динар 5.6354 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0246 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3976 1 Мексиканское песо 0.0953 1 Молдавский лей 0.0950 1 Египетский фунт 0.0957 1 Норвежская крона 0.2153 100 Узбекских сум 0.0415 1 Польский злотый 0.4764 1 Сингапурский доллар 1.2527 1 Саудовский риал 0.4535 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4022 1 Турецкая лира 0.4804 1 Тайваньский доллар 0.0564 1 Таджикский сомони 0.1938 1 Новый туркменский манат 0.4866 1 Украинская гривна 0.0657 100 Японских йен 1.5451 1 Новозеландский доллар 1.2636 Золото (1 унция) 2156,7845 Серебро (1 унция) 28,2673 Платина (1 унция) 1625,9648 Палладий (1 унция) 1522,2160