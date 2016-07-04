 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.07.2016)

    1 доллар США - 1,5425 маната

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался стабильным на отметке 1,5425 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,33% и составил 1,7176 маната. Курс рубля вырос на 0,42% и составил 0,0242 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5425
    1 Евро 1.7176
    1 Российский рубль 0.0242
    1 Австралийский доллар 1.1553
    1 Аргентинское песо 0.1024
    100 Белорусских рублей 0.7684
    1 Бразильский реал 0.4765
    1 Дирхам ОАЭ 0.4200
    1 Южноафриканский рэнд 0.1058
    100 Вон Республики Корея 0.1346
    1 Чешская крона 0.0634
    100 Чилийских песо 0.2334
    1 Китайский юань 0.2315
    1 Датская крона 0.2308
    1 Грузинский лари 0.6620
    1 Гонконгский доллар 0.1988
    1 Индийская рупия 0.0229
    1 Английский фунт стерлингов 2.0489
    100 Индонезийских рупий 0.0118
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1826
    1 Швейцарский франк 1.5844
    1 Израильский шекель 0.4007
    1 Канадский доллар 1.1964
    1 Кувейтский динар 5.1118
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0228
    100 Ливанских фунтов 0.1023
    1 Малазийский ринггит 0.3861
    1 Мексиканское песо 0.0839
    1 Молдавский лей 0.0776
    1 Египетский фунт 0.1737
    1 Норвежская крона 0.1848
    100 Узбекских сум 0.0526
    1 Польский злотый 0.3894
    1 Сингапурский доллар 1.1474
    1 Саудовский риал 0.4113
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1533
    1 Турецкая лира 0.5324
    1 Тайваньский доллар 0.0479
    1 Таджикский сомони 0.1962
    1 Новый туркменский манат 0.4587
    1 Украинская гривна 0.0621
    100 Японских йен 1.5016
    1 Новозеландский доллар 1.1073
    Золото (1 унция) 2066,9500
    Серебро (1 унция) 31,2433
    Платина (1 унция) 1602,6575
    Палладий (1 унция) 922,4150
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi