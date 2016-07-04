Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.07.2016)

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался стабильным на отметке 1,5425 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,33% и составил 1,7176 маната. Курс рубля вырос на 0,42% и составил 0,0242 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5425 1 Евро 1.7176 1 Российский рубль 0.0242 1 Австралийский доллар 1.1553 1 Аргентинское песо 0.1024 100 Белорусских рублей 0.7684 1 Бразильский реал 0.4765 1 Дирхам ОАЭ 0.4200 1 Южноафриканский рэнд 0.1058 100 Вон Республики Корея 0.1346 1 Чешская крона 0.0634 100 Чилийских песо 0.2334 1 Китайский юань 0.2315 1 Датская крона 0.2308 1 Грузинский лари 0.6620 1 Гонконгский доллар 0.1988 1 Индийская рупия 0.0229 1 Английский фунт стерлингов 2.0489 100 Индонезийских рупий 0.0118 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1826 1 Швейцарский франк 1.5844 1 Израильский шекель 0.4007 1 Канадский доллар 1.1964 1 Кувейтский динар 5.1118 1 Казахстанский тенге 0.0046 1 Киргизский сом 0.0228 100 Ливанских фунтов 0.1023 1 Малазийский ринггит 0.3861 1 Мексиканское песо 0.0839 1 Молдавский лей 0.0776 1 Египетский фунт 0.1737 1 Норвежская крона 0.1848 100 Узбекских сум 0.0526 1 Польский злотый 0.3894 1 Сингапурский доллар 1.1474 1 Саудовский риал 0.4113 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1533 1 Турецкая лира 0.5324 1 Тайваньский доллар 0.0479 1 Таджикский сомони 0.1962 1 Новый туркменский манат 0.4587 1 Украинская гривна 0.0621 100 Японских йен 1.5016 1 Новозеландский доллар 1.1073 Золото (1 унция) 2066,9500 Серебро (1 унция) 31,2433 Платина (1 унция) 1602,6575 Палладий (1 унция) 922,4150