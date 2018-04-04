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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.04.2018)

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,25%, до 2,0873 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0296 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 2.0873
    1 Российский рубль 0.0296
    1 Австралийский доллар 1.3101
    1 Аргентинское песо 0.0843
    1 Белорусский рубль 0.8668
    1 Бразильский реал 0.5088
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1439
    100 Вон Республики Корея 0.1607
    1 Чешская крона 0.0824
    100 Чилийских песо 0.2817
    1 Китайский юань 0.2702
    1 Датская крона 0.2801
    1 Грузинский лари 0.7120
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0262
    1 Английский фунт стерлингов 2.3943
    100 Индонезийских рупий 0.0124
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.2027
    1 Швейцарский франк 1.7746
    1 Израильский шекель 0.4817
    1 Канадский доллар 1.3300
    1 Кувейтский динар 5.6679
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4399
    1 Мексиканское песо 0.0933
    1 Молдавский лей 0.1036
    1 Египетский фунт 0.0961
    1 Норвежская крона 0.2170
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.4976
    1 Сингапурский доллар 1.2959
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4692
    1 Турецкая лира 0.4261
    1 Тайваньский доллар 0.0583
    1 Таджикский сомони 0.1927
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0646
    100 Японских йен 1.5955
    1 Новозеландский доллар 1.2394
    Золото (1 унция) 2270,0610
    Серебро (1 унция) 27.9679
    Платина (1 унция) 1568,7345
    Палладий (1 унция) 1582,8275
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