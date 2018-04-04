Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.04.2018)

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,25%, до 2,0873 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0296 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|2.0873
|1 Российский рубль
|0.0296
|1 Австралийский доллар
|1.3101
|1 Аргентинское песо
|0.0843
|1 Белорусский рубль
|0.8668
|1 Бразильский реал
|0.5088
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1439
|100 Вон Республики Корея
|0.1607
|1 Чешская крона
|0.0824
|100 Чилийских песо
|0.2817
|1 Китайский юань
|0.2702
|1 Датская крона
|0.2801
|1 Грузинский лари
|0.7120
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0262
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3943
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.2027
|1 Швейцарский франк
|1.7746
|1 Израильский шекель
|0.4817
|1 Канадский доллар
|1.3300
|1 Кувейтский динар
|5.6679
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4399
|1 Мексиканское песо
|0.0933
|1 Молдавский лей
|0.1036
|1 Египетский фунт
|0.0961
|1 Норвежская крона
|0.2170
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4976
|1 Сингапурский доллар
|1.2959
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4692
|1 Турецкая лира
|0.4261
|1 Тайваньский доллар
|0.0583
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0646
|100 Японских йен
|1.5955
|1 Новозеландский доллар
|1.2394
|Золото (1 унция)
|2270,0610
|Серебро (1 унция)
|27.9679
|Платина (1 унция)
|1568,7345
|Палладий (1 унция)
|1582,8275
Namiq HüseynovАвтор новости
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