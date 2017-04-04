Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.04.2017)

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7244 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,09% - до 1,8401 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0307 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7244
|1 Евро
|1.8401
|1 Российский рубль
|0.0307
|1 Австралийский доллар
|1.3074
|1 Аргентинское песо
|0.1121
|1 Белорусский рубль
|0.9170
|1 Бразильский реал
|0.5536
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4695
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1250
|100 Вон Республики Корея
|0.1541
|1 Чешская крона
|0.0680
|100 Чилийских песо
|0.2619
|1 Китайский юань
|0.2504
|1 Датская крона
|0.2474
|1 Грузинский лари
|0.7061
|1 Гонконгский доллар
|0.2219
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1509
|100 Индонезийских рупий
|0.0129
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1924
|1 Швейцарский франк
|1.7220
|1 Израильский шекель
|0.4745
|1 Канадский доллар
|1.2885
|1 Кувейтский динар
|5.6528
|1 Казахстанский тенге
|0.0055
|1 Киргизский сом
|0.0251
|100 Ливанских фунтов
|0.1143
|1 Малазийский ринггит
|0.3893
|1 Мексиканское песо
|0.0921
|1 Молдавский лей
|0.0886
|1 Египетский фунт
|0.0951
|1 Норвежская крона
|0.2008
|100 Узбекских сум
|0.0476
|1 Польский злотый
|0.4345
|1 Сингапурский доллар
|1.2345
|1 Саудовский риал
|0.4598
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3397
|1 Турецкая лира
|0.4732
|1 Тайваньский доллар
|0.0567
|1 Таджикский сомони
|0.2075
|1 Новый туркменский манат
|0.4934
|1 Украинская гривна
|0.0639
|100 Японских йен
|1.5612
|1 Новозеландский доллар
|1.2050
|Золото (1 унция)
|2150,7579
|Серебро (1 унция)
|31,5048
|Платина (1 унция)
|1634,7312
|Палладий (1 унция)
|1374,3468
Tural İbadlıАвтор новости
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