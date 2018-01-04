Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.01.2018)

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,61% - до 2,0431 маната, курс рубля повысился на 0,68%, до 0,0297 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0431
|1 Российский рубль
|0.0297
|1 Австралийский доллар
|1.3319
|1 Аргентинское песо
|0.0922
|1 Белорусский рубль
|0.8558
|1 Бразильский реал
|0.5250
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1371
|100 Вон Республики Корея
|0.1597
|1 Чешская крона
|0.0801
|100 Чилийских песо
|0.2801
|1 Китайский юань
|0.2613
|1 Датская крона
|0.2744
|1 Грузинский лари
|0.6601
|1 Гонконгский доллар
|0.2174
|1 Индийская рупия
|0.0268
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2985
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0041
|1 Шведская крона
|0.2079
|1 Швейцарский франк
|1.7390
|1 Израильский шекель
|0.4927
|1 Канадский доллар
|1.3564
|1 Кувейтский динар
|5.6394
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4231
|1 Мексиканское песо
|0.0878
|1 Молдавский лей
|0.0992
|1 Египетский фунт
|0.0961
|1 Норвежская крона
|0.2097
|100 Узбекских сум
|0.0209
|1 Польский злотый
|0.4924
|1 Сингапурский доллар
|1.2782
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4249
|1 Турецкая лира
|0.4495
|1 Тайваньский доллар
|0.0575
|1 Таджикский сомони
|0.1929
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0610
|100 Японских йен
|1.5091
|1 Новозеландский доллар
|1.2077
|Золото (1 унция)
|2223,7818
|Серебро (1 унция)
|28,9599
|Платина (1 унция)
|1607,8696
|Палладий (1 унция)
|1843,9880
Tural İbadlıАвтор новости
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