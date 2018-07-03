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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.07.2018)

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,11%, до 1,9776 маната, курс рубля – на 0,74%, до 0,0268 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9776
    1 Российский рубль 0.0268
    1 Австралийский доллар 1.2476
    1 Аргентинское песо 0.0601
    1 Белорусский рубль 0.8545
    1 Бразильский реал 0.4346
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1224
    100 Вон Республики Корея 0.1513
    1 Чешская крона 0.0758
    100 Чилийских песо 0.2584
    1 Китайский юань 0.2536
    1 Датская крона 0.2654
    1 Грузинский лари 0.6955
    1 Гонконгский доллар 0.2167
    1 Индийская рупия 0.0247
    1 Английский фунт стерлингов 2.2327
    100 Индонезийских рупий 0.0118
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1895
    1 Швейцарский франк 1.7093
    1 Израильский шекель 0.4641
    1 Канадский доллар 1.2882
    1 Кувейтский динар 5.6150
    1 Казахстанский тенге 0.0050
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1122
    1 Малазийский ринггит 0.4198
    1 Мексиканское песо 0.0849
    1 Молдавский лей 0.1012
    1 Египетский фунт 0.0950
    1 Норвежская крона 0.2080
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.4491
    1 Сингапурский доллар 1.2387
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3897
    1 Турецкая лира 0.3679
    1 Тайваньский доллар 0.0555
    1 Таджикский сомони 0.1856
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0646
    100 Японских йен 1.5337
    1 Новозеландский доллар 1.1389
    Золото (1 унция) 2105.7050
    Серебро (1 унция) 26.8597
    Платина (1 унция) 1370.5145
    Палладий (1 унция) 1602.5900
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