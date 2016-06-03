​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2016)

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,4964 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,23% и составил 1,6695 маната. Курс рубля вырос на 0,45% и составил 0,0224 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.4964
|1 Евро
|1.6695
|1 Российский рубль
|0.0224
|1 Австралийский доллар
|1.0828
|1 Аргентинское песо
|0.1076
|100 Белорусских рублей
|0.0075
|1 Бразильский реал
|0.4179
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4074
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0960
|100 Вон Республики Корея
|0.1262
|1 Чешская крона
|0.0618
|100 Чилийских песо
|0.2169
|1 Китайский юань
|0.2273
|1 Датская крона
|0.2244
|1 Грузинский лари
|0.6976
|1 Гонконгский доллар
|0.1926
|1 Индийская рупия
|0.0223
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1562
|100 Индонезийских рупий
|0.0110
|100 Иранских риалов
|0.0049
|1 Шведская крона
|0.1799
|1 Швейцарский франк
|1.5115
|1 Израильский шекель
|0.3876
|1 Канадский доллар
|1.1427
|1 Кувейтский динар
|4.9538
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0219
|100 Ливанских фунтов
|0.0992
|1 Малазийский ринггит
|0.3606
|1 Мексиканское песо
|0.0801
|1 Молдавский лей
|0.0756
|1 Египетский фунт
|0.1685
|1 Норвежская крона
|0.1796
|100 Узбекских сум
|0.0508
|1 Польский злотый
|0.3808
|1 Сингапурский доллар
|1.0883
|1 Саудовский риал
|0.3990
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1024
|1 Турецкая лира
|0.5074
|1 Тайваньский доллар
|0.0459
|1 Таджикский сомони
|0.1902
|1 Новый туркменский манат
|0.4439
|1 Украинская гривна
|0.0599
|100 Японских йен
|1.3782
|1 Новозеландский доллар
|1.0221
|Золото (1 унция)
|1814,2354
|Серебро (1 унция)
|23,9424
|Платина (1 унция)
|1444,0226
|Палладий (1 унция)
|805,0632
Tural İbadlıАвтор новости
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