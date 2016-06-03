​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2016)

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,4964 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,23% и составил 1,6695 маната. Курс рубля вырос на 0,45% и составил 0,0224 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.4964 1 Евро 1.6695 1 Российский рубль 0.0224 1 Австралийский доллар 1.0828 1 Аргентинское песо 0.1076 100 Белорусских рублей 0.0075 1 Бразильский реал 0.4179 1 Дирхам ОАЭ 0.4074 1 Южноафриканский рэнд 0.0960 100 Вон Республики Корея 0.1262 1 Чешская крона 0.0618 100 Чилийских песо 0.2169 1 Китайский юань 0.2273 1 Датская крона 0.2244 1 Грузинский лари 0.6976 1 Гонконгский доллар 0.1926 1 Индийская рупия 0.0223 1 Английский фунт стерлингов 2.1562 100 Индонезийских рупий 0.0110 100 Иранских риалов 0.0049 1 Шведская крона 0.1799 1 Швейцарский франк 1.5115 1 Израильский шекель 0.3876 1 Канадский доллар 1.1427 1 Кувейтский динар 4.9538 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0219 100 Ливанских фунтов 0.0992 1 Малазийский ринггит 0.3606 1 Мексиканское песо 0.0801 1 Молдавский лей 0.0756 1 Египетский фунт 0.1685 1 Норвежская крона 0.1796 100 Узбекских сум 0.0508 1 Польский злотый 0.3808 1 Сингапурский доллар 1.0883 1 Саудовский риал 0.3990 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1024 1 Турецкая лира 0.5074 1 Тайваньский доллар 0.0459 1 Таджикский сомони 0.1902 1 Новый туркменский манат 0.4439 1 Украинская гривна 0.0599 100 Японских йен 1.3782 1 Новозеландский доллар 1.0221 Золото (1 унция) 1814,2354 Серебро (1 унция) 23,9424 Платина (1 унция) 1444,0226 Палладий (1 унция) 805,0632