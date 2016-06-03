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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2016)

    1 доллар США - 1,4964 маната

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,4964 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,23% и составил 1,6695 маната. Курс рубля вырос на 0,45% и составил 0,0224 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.4964
    1 Евро 1.6695
    1 Российский рубль 0.0224
    1 Австралийский доллар 1.0828
    1 Аргентинское песо 0.1076
    100 Белорусских рублей 0.0075
    1 Бразильский реал 0.4179
    1 Дирхам ОАЭ 0.4074
    1 Южноафриканский рэнд 0.0960
    100 Вон Республики Корея 0.1262
    1 Чешская крона 0.0618
    100 Чилийских песо 0.2169
    1 Китайский юань 0.2273
    1 Датская крона 0.2244
    1 Грузинский лари 0.6976
    1 Гонконгский доллар 0.1926
    1 Индийская рупия 0.0223
    1 Английский фунт стерлингов 2.1562
    100 Индонезийских рупий 0.0110
    100 Иранских риалов 0.0049
    1 Шведская крона 0.1799
    1 Швейцарский франк 1.5115
    1 Израильский шекель 0.3876
    1 Канадский доллар 1.1427
    1 Кувейтский динар 4.9538
    1 Казахстанский тенге 0.0044
    1 Киргизский сом 0.0219
    100 Ливанских фунтов 0.0992
    1 Малазийский ринггит 0.3606
    1 Мексиканское песо 0.0801
    1 Молдавский лей 0.0756
    1 Египетский фунт 0.1685
    1 Норвежская крона 0.1796
    100 Узбекских сум 0.0508
    1 Польский злотый 0.3808
    1 Сингапурский доллар 1.0883
    1 Саудовский риал 0.3990
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1024
    1 Турецкая лира 0.5074
    1 Тайваньский доллар 0.0459
    1 Таджикский сомони 0.1902
    1 Новый туркменский манат 0.4439
    1 Украинская гривна 0.0599
    100 Японских йен 1.3782
    1 Новозеландский доллар 1.0221
    Золото (1 унция) 1814,2354
    Серебро (1 унция) 23,9424
    Платина (1 унция) 1444,0226
    Палладий (1 унция) 805,0632

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