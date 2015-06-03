Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2015)

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0484
|1 Евро
|1.1696
|1 Российский рубль
|0.0199
|1 Австралийский доллар
|0.8170
|1 Аргентинское песо
|0.1165
|100 Белорусских рублей
|0.0070
|1 Бразильский реал
|0.3347
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2854
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0860
|100 Вон Республики Корея
|0.0948
|1 Чешская крона
|0.0426
|100 Чилийских песо
|0.1681
|1 Китайский юань
|0.1692
|1 Датская крона
|0.1568
|1 Грузинский лари
|0.4556
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0164
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6090
|100 Индонезийских рупий
|0.0079
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1242
|1 Швейцарский франк
|1.1230
|1 Израильский шекель
|0.2726
|1 Канадский доллар
|0.8455
|1 Кувейтский динар
|3.4601
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0180
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2850
|1 Мексиканское песо
|0.0679
|1 Молдавский лей
|0.0574
|1 Египетский фунт
|0.1374
|1 Норвежская крона
|0.1340
|100 Узбекских сум
|0.0413
|1 Польский злотый
|0.2839
|1 Сингапурский доллар
|0.7782
|1 Саудовский риял
|0.2796
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4596
|1 Турецкая лира
|0.3922
|1 Тайваньский доллар
|0.0340
|1 Таджикский сомони
|0.1675
|1 Новый туркменский манат
|0.2995
|1 Украинская гривна
|0.0497
|100 Японских йен
|0.8453
|1 Новозеландский доллар
|0.7518
|Золото (1 унция)
|1249,77
|Серебро (1 унция)
|17,5809
|Платина (1 унция)
|1168,05
|Палладий (1 унция)
|805,0768
Tural İbadlıАвтор новости
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