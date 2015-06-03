Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2015)

3 июня, 2015 09:43

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0484 1 Евро 1.1696 1 Российский рубль 0.0199 1 Австралийский доллар 0.8170 1 Аргентинское песо 0.1165 100 Белорусских рублей 0.0070 1 Бразильский реал 0.3347 1 Дирхам ОАЭ 0.2854 1 Южноафриканский рэнд 0.0860 100 Вон Республики Корея 0.0948 1 Чешская крона 0.0426 100 Чилийских песо 0.1681 1 Китайский юань 0.1692 1 Датская крона 0.1568 1 Грузинский лари 0.4556 1 Гонконгский доллар 0.1352 1 Индийская рупия 0.0164 1 Английский фунт стерлингов 1.6090 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1242 1 Швейцарский франк 1.1230 1 Израильский шекель 0.2726 1 Канадский доллар 0.8455 1 Кувейтский динар 3.4601 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0180 100 Ливанских фунтов 0.0695 1 Малазийский ринггит 0.2850 1 Мексиканское песо 0.0679 1 Молдавский лей 0.0574 1 Египетский фунт 0.1374 1 Норвежская крона 0.1340 100 Узбекских сум 0.0413 1 Польский злотый 0.2839 1 Сингапурский доллар 0.7782 1 Саудовский риял 0.2796 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4596 1 Турецкая лира 0.3922 1 Тайваньский доллар 0.0340 1 Таджикский сомони 0.1675 1 Новый туркменский манат 0.2995 1 Украинская гривна 0.0497 100 Японских йен 0.8453 1 Новозеландский доллар 0.7518 Золото (1 унция) 1249,77 Серебро (1 унция) 17,5809 Платина (1 унция) 1168,05 Палладий (1 унция) 805,0768