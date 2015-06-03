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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2015)

    1 доллар - 1,0484 манат

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0484
    1 Евро 1.1696
    1 Российский рубль 0.0199
    1 Австралийский доллар 0.8170
    1 Аргентинское песо 0.1165
    100 Белорусских рублей 0.0070
    1 Бразильский реал 0.3347
    1 Дирхам ОАЭ 0.2854
    1 Южноафриканский рэнд 0.0860
    100 Вон Республики Корея 0.0948
    1 Чешская крона 0.0426
    100 Чилийских песо 0.1681
    1 Китайский юань 0.1692
    1 Датская крона 0.1568
    1 Грузинский лари 0.4556
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0164
    1 Английский фунт стерлингов 1.6090
    100 Индонезийских рупий 0.0079
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1242
    1 Швейцарский франк 1.1230
    1 Израильский шекель 0.2726
    1 Канадский доллар 0.8455
    1 Кувейтский динар 3.4601
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0180
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2850
    1 Мексиканское песо 0.0679
    1 Молдавский лей 0.0574
    1 Египетский фунт 0.1374
    1 Норвежская крона 0.1340
    100 Узбекских сум 0.0413
    1 Польский злотый 0.2839
    1 Сингапурский доллар 0.7782
    1 Саудовский риял 0.2796
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4596
    1 Турецкая лира 0.3922
    1 Тайваньский доллар 0.0340
    1 Таджикский сомони 0.1675
    1 Новый туркменский манат 0.2995
    1 Украинская гривна 0.0497
    100 Японских йен 0.8453
    1 Новозеландский доллар 0.7518
    Золото (1 унция) 1249,77
    Серебро (1 унция) 17,5809
    Платина (1 унция) 1168,05
    Палладий (1 унция) 805,0768
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