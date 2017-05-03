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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.05.2017)

    1 Доллар США - 1,7024 маната

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,7024 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,19% - до 1,8615 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0299 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7024
    1 Евро 1.8615
    1 Российский рубль 0.0299
    1 Австралийский доллар 1.2788
    1 Аргентинское песо 0.1114
    1 Белорусский рубль 0.9104
    1 Бразильский реал 0.5401
    1 Дирхам ОАЭ 0.4635
    1 Южноафриканский рэнд 0.1278
    100 Вон Республики Корея 0.1508
    1 Чешская крона 0.0692
    100 Чилийских песо 0.2549
    1 Китайский юань 0.2470
    1 Датская крона 0.2503
    1 Грузинский лари 0.6956
    1 Гонконгский доллар 0.2188
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.1992
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1934
    1 Швейцарский франк 1.7176
    1 Израильский шекель 0.4720
    1 Канадский доллар 1.2404
    1 Кувейтский динар 5.5945
    1 Казахстанский тенге 0.0054
    1 Киргизский сом 0.0251
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.3946
    1 Мексиканское песо 0.0907
    1 Молдавский лей 0.0894
    1 Египетский фунт 0.0940
    1 Норвежская крона 0.1982
    100 Узбекских сум 0.0456
    1 Польский злотый 0.4432
    1 Сингапурский доллар 1.2219
    1 Саудовский риал 0.4540
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3313
    1 Турецкая лира 0.4830
    1 Тайваньский доллар 0.0567
    1 Таджикский сомони 0.1929
    1 Новый туркменский манат 0.4870
    1 Украинская гривна 0.0641
    100 Японских йен 1.5195
    1 Новозеландский доллар 1.1837
    Золото (1 унция) 2137,2781
    Серебро (1 унция) 28,6974
    Платина (1 унция) 1573,0176
    Палладий (1 унция) 1394,2656
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