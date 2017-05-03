Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.05.2017)

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,7024 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,19% - до 1,8615 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0299 маната.