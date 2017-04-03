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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.04.2017)

    1 доллар США - 1,7244 маната© Courtesy İmage

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Согласно официальному курсу валют Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сегодняшний день, курс доллара США остался неизменным, составив 1,7244 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,05% - до 1,8417 маната. Курс рубля также остался неизменным, составив 0,0307 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7244
    1 Евро 1.8417
    1 Российский рубль 0.0307
    1 Австралийский доллар 1.3111
    1 Аргентинское песо 0.1122
    1 Белорусский рубль 0.9194
    1 Бразильский реал 0.5522
    1 Дирхам ОАЭ 0.4695
    1 Южноафриканский рэнд 0.1286
    100 Вон Республики Корея 0.1549
    1 Чешская крона 0.0682
    100 Чилийских песо 0.2613
    1 Китайский юань 0.2504
    1 Датская крона 0.2476
    1 Грузинский лари 0.7163
    1 Гонконгский доллар 0.2219
    1 Индийская рупия 0.0266
    1 Английский фунт стерлингов 2.1628
    100 Индонезийских рупий 0.0129
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1927
    1 Швейцарский франк 1.7228
    1 Израильский шекель 0.4749
    1 Канадский доллар 1.2943
    1 Кувейтский динар 5.6491
    1 Казахстанский тенге 0.0055
    1 Киргизский сом 0.0251
    100 Ливанских фунтов 0.1143
    1 Малазийский ринггит 0.3897
    1 Мексиканское песо 0.0923
    1 Молдавский лей 0.0887
    1 Египетский фунт 0.0945
    1 Норвежская крона 0.2010
    100 Узбекских сум 0.0480
    1 Польский злотый 0.4354
    1 Сингапурский доллар 1.2353
    1 Саудовский риал 0.4598
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3398
    1 Турецкая лира 0.4747
    1 Тайваньский доллар 0.0569
    1 Таджикский сомони 0.2068
    1 Новый туркменский манат 0.4934
    1 Украинская гривна 0.0637
    100 Японских йен 1.5488
    1 Новозеландский доллар 1.2076
    Золото (1 унция) 2146,6193
    Серебро (1 унция) 31,3668
    Платина (1 унция) 1620,360
    Палладий (1 унция) 1376,0712
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