Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.04.2017)

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Согласно официальному курсу валют Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сегодняшний день, курс доллара США остался неизменным, составив 1,7244 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,05% - до 1,8417 маната. Курс рубля также остался неизменным, составив 0,0307 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7244
|1 Евро
|1.8417
|1 Российский рубль
|0.0307
|1 Австралийский доллар
|1.3111
|1 Аргентинское песо
|0.1122
|1 Белорусский рубль
|0.9194
|1 Бразильский реал
|0.5522
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4695
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1286
|100 Вон Республики Корея
|0.1549
|1 Чешская крона
|0.0682
|100 Чилийских песо
|0.2613
|1 Китайский юань
|0.2504
|1 Датская крона
|0.2476
|1 Грузинский лари
|0.7163
|1 Гонконгский доллар
|0.2219
|1 Индийская рупия
|0.0266
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1628
|100 Индонезийских рупий
|0.0129
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1927
|1 Швейцарский франк
|1.7228
|1 Израильский шекель
|0.4749
|1 Канадский доллар
|1.2943
|1 Кувейтский динар
|5.6491
|1 Казахстанский тенге
|0.0055
|1 Киргизский сом
|0.0251
|100 Ливанских фунтов
|0.1143
|1 Малазийский ринггит
|0.3897
|1 Мексиканское песо
|0.0923
|1 Молдавский лей
|0.0887
|1 Египетский фунт
|0.0945
|1 Норвежская крона
|0.2010
|100 Узбекских сум
|0.0480
|1 Польский злотый
|0.4354
|1 Сингапурский доллар
|1.2353
|1 Саудовский риал
|0.4598
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3398
|1 Турецкая лира
|0.4747
|1 Тайваньский доллар
|0.0569
|1 Таджикский сомони
|0.2068
|1 Новый туркменский манат
|0.4934
|1 Украинская гривна
|0.0637
|100 Японских йен
|1.5488
|1 Новозеландский доллар
|1.2076
|Золото (1 унция)
|2146,6193
|Серебро (1 унция)
|31,3668
|Платина (1 унция)
|1620,360
|Палладий (1 унция)
|1376,0712
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook