Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.04.2017)

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Согласно официальному курсу валют Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сегодняшний день, курс доллара США остался неизменным, составив 1,7244 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,05% - до 1,8417 маната. Курс рубля также остался неизменным, составив 0,0307 маната.