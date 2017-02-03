Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2017)

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,46% и составил 1,9111 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,70% и составил 2,0561 маната. Курс рубля по отношению к манату подорожал на 0,94% и составил 0,0322 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.9111
|1 Евро
|2.0561
|1 Российский рубль
|0.0322
|1 Австралийский доллар
|1.4626
|1 Аргентинское песо
|0.1219
|1 Белорусский рубль
|0.9905
|1 Бразильский реал
|0.6117
|1 Дирхам ОАЭ
|0.5203
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1427
|100 Вон Республики Корея
|0.1666
|1 Чешская крона
|0.0761
|100 Чилийских песо
|0.2975
|1 Китайский юань
|0.2782
|1 Датская крона
|0.2764
|1 Грузинский лари
|0.7085
|1 Гонконгский доллар
|0.2463
|1 Индийская рупия
|0.0284
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3929
|100 Индонезийских рупий
|0.0143
|100 Иранских риалов
|0.0049
|1 Шведская крона
|0.2183
|1 Швейцарский франк
|1.9244
|1 Израильский шекель
|0.5081
|1 Канадский доллар
|1.4669
|1 Кувейтский динар
|6.2721
|1 Казахстанский тенге
|0.0059
|1 Киргизский сом
|0.0276
|100 Ливанских фунтов
|0.1267
|1 Малазийский ринггит
|0.4318
|1 Мексиканское песо
|0.0931
|1 Молдавский лей
|0.0960
|1 Египетский фунт
|0.1040
|1 Норвежская крона
|0.2316
|100 Узбекских сум
|0.0589
|1 Польский злотый
|0.4759
|1 Сингапурский доллар
|1.3529
|1 Саудовский риал
|0.5095
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.6083
|1 Турецкая лира
|0.5110
|1 Тайваньский доллар
|0.0616
|1 Таджикский сомони
|0.2418
|1 Новый туркменский манат
|0.5468
|1 Украинская гривна
|0.0709
|100 Японских йен
|1.6912
|1 Новозеландский доллар
|1.3905
|Золото (1 унция)
|2335,2686
|Серебро (1 унция)
|33,0716
|Платина (1 унция)
|1918,7444
|Палладий (1 унция)
|1465,8137
Tural İbadlıАвтор новости
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