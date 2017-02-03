Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2017)

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,46% и составил 1,9111 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,70% и составил 2,0561 маната. Курс рубля по отношению к манату подорожал на 0,94% и составил 0,0322 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.9111 1 Евро 2.0561 1 Российский рубль 0.0322 1 Австралийский доллар 1.4626 1 Аргентинское песо 0.1219 1 Белорусский рубль 0.9905 1 Бразильский реал 0.6117 1 Дирхам ОАЭ 0.5203 1 Южноафриканский рэнд 0.1427 100 Вон Республики Корея 0.1666 1 Чешская крона 0.0761 100 Чилийских песо 0.2975 1 Китайский юань 0.2782 1 Датская крона 0.2764 1 Грузинский лари 0.7085 1 Гонконгский доллар 0.2463 1 Индийская рупия 0.0284 1 Английский фунт стерлингов 2.3929 100 Индонезийских рупий 0.0143 100 Иранских риалов 0.0049 1 Шведская крона 0.2183 1 Швейцарский франк 1.9244 1 Израильский шекель 0.5081 1 Канадский доллар 1.4669 1 Кувейтский динар 6.2721 1 Казахстанский тенге 0.0059 1 Киргизский сом 0.0276 100 Ливанских фунтов 0.1267 1 Малазийский ринггит 0.4318 1 Мексиканское песо 0.0931 1 Молдавский лей 0.0960 1 Египетский фунт 0.1040 1 Норвежская крона 0.2316 100 Узбекских сум 0.0589 1 Польский злотый 0.4759 1 Сингапурский доллар 1.3529 1 Саудовский риал 0.5095 1 СДР (спец. права заимствования) 2.6083 1 Турецкая лира 0.5110 1 Тайваньский доллар 0.0616 1 Таджикский сомони 0.2418 1 Новый туркменский манат 0.5468 1 Украинская гривна 0.0709 100 Японских йен 1.6912 1 Новозеландский доллар 1.3905 Золото (1 унция) 2335,2686 Серебро (1 унция) 33,0716 Платина (1 унция) 1918,7444 Палладий (1 унция) 1465,8137