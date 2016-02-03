Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2016)

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,29% и составил 1,5894 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,30% и составил 1,7348 маната. Курс рубля по отношению к манату подешевел на 3,40% и составил 0,199 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5894 1 Евро 1.7348 1 Российский рубль 0.0199 1 Австралийский доллар 1.1247 1 Аргентинское песо 0.1126 100 Белорусских рублей 0.0073 1 Бразильский реал 0.3986 1 Дирхам ОАЭ 0.4327 1 Южноафриканский рэнд 0.0975 100 Вон Республики Корея 0.1303 1 Чешская крона 0.0642 100 Чилийских песо 0.2225 1 Китайский юань 0.2416 1 Датская крона 0.2324 1 Грузинский лари 0.6383 1 Гонконгский доллар 0.2038 1 Индийская рупия 0.0233 1 Английский фунт стерлингов 2.2899 100 Индонезийских рупий 0.0115 100 Иранских риалов 0.0053 1 Шведская крона 0.1852 1 Швейцарский франк 1.5608 1 Израильский шекель 0.4010 1 Канадский доллар 1.1280 1 Кувейтский динар 5.2558 1 Казахстанский тенге 0.0042 1 Киргизский сом 0.0210 100 Ливанских фунтов 0.1053 1 Малазийский ринггит 0.3747 1 Мексиканское песо 0.0858 1 Молдавский лей 0.0788 1 Египетский фунт 0.2030 1 Норвежская крона 0.1819 100 Узбекских сум 0.0560 1 Польский злотый 0.3936 1 Сингапурский доллар 1.1089 1 Саудовский риал 0.4238 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1970 1 Турецкая лира 0.5372 1 Тайваньский доллар 0.0473 1 Таджикский сомони 0.2027 1 Новый туркменский манат 0.4677 1 Украинская гривна 0.0614 100 Японских йен 1.3288 1 Новозеландский доллар 1.0399 Золото (1 унция) 1793,6379 Серебро (1 унция) 22,6966 Платина (1 унция) 1371,6522 Палладий (1 унция) 786,7530