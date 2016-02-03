Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2016)

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,29% и составил 1,5894 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,30% и составил 1,7348 маната. Курс рубля по отношению к манату подешевел на 3,40% и составил 0,199 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5894
|1 Евро
|1.7348
|1 Российский рубль
|0.0199
|1 Австралийский доллар
|1.1247
|1 Аргентинское песо
|0.1126
|100 Белорусских рублей
|0.0073
|1 Бразильский реал
|0.3986
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4327
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0975
|100 Вон Республики Корея
|0.1303
|1 Чешская крона
|0.0642
|100 Чилийских песо
|0.2225
|1 Китайский юань
|0.2416
|1 Датская крона
|0.2324
|1 Грузинский лари
|0.6383
|1 Гонконгский доллар
|0.2038
|1 Индийская рупия
|0.0233
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2899
|100 Индонезийских рупий
|0.0115
|100 Иранских риалов
|0.0053
|1 Шведская крона
|0.1852
|1 Швейцарский франк
|1.5608
|1 Израильский шекель
|0.4010
|1 Канадский доллар
|1.1280
|1 Кувейтский динар
|5.2558
|1 Казахстанский тенге
|0.0042
|1 Киргизский сом
|0.0210
|100 Ливанских фунтов
|0.1053
|1 Малазийский ринггит
|0.3747
|1 Мексиканское песо
|0.0858
|1 Молдавский лей
|0.0788
|1 Египетский фунт
|0.2030
|1 Норвежская крона
|0.1819
|100 Узбекских сум
|0.0560
|1 Польский злотый
|0.3936
|1 Сингапурский доллар
|1.1089
|1 Саудовский риал
|0.4238
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1970
|1 Турецкая лира
|0.5372
|1 Тайваньский доллар
|0.0473
|1 Таджикский сомони
|0.2027
|1 Новый туркменский манат
|0.4677
|1 Украинская гривна
|0.0614
|100 Японских йен
|1.3288
|1 Новозеландский доллар
|1.0399
|Золото (1 унция)
|1793,6379
|Серебро (1 унция)
|22,6966
|Платина (1 унция)
|1371,6522
|Палладий (1 унция)
|786,7530
Tural İbadlıАвтор новости
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