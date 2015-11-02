Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.11.2015)

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара снизился на 0,02% и составил 1,0491 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,48% и составил 1,1571 маната.

Курс рубля по отношению к манату остался стабильным и составил 0,0163 маната.