Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.11.2015)

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара снизился на 0,02% и составил 1,0491 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,48% и составил 1,1571 маната.
Курс рубля по отношению к манату остался стабильным и составил 0,0163 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0491
|1 Евро
|1.1571
|1 Российский рубль
|0.0163
|1 Австралийский доллар
|0.7491
|1 Аргентинское песо
|0.1104
|100 Белорусских рублей
|0.0060
|1 Бразильский реал
|0.2720
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2856
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0760
|100 Вон Республики Корея
|0.0921
|1 Чешская крона
|0.0427
|100 Чилийских песо
|0.1518
|1 Китайский юань
|0.1656
|1 Датская крона
|0.1551
|1 Грузинский лари
|0.4395
|1 Гонконгский доллар
|0.1354
|1 Индийская рупия
|0.0160
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6186
|100 Индонезийских рупий
|0.0077
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1231
|1 Швейцарский франк
|1.0629
|1 Израильский шекель
|0.2714
|1 Канадский доллар
|0.8025
|1 Кувейтский динар
|3.4649
|1 Казахстанский тенге
|0.0037
|1 Киргизский сом
|0.0152
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2443
|1 Мексиканское песо
|0.0636
|1 Молдавский лей
|0.0525
|1 Египетский фунт
|0.1306
|1 Норвежская крона
|0.1237
|100 Узбекских сум
|0.0392
|1 Польский злотый
|0.2722
|1 Сингапурский доллар
|0.7490
|1 Саудовский риял
|0.2797
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4655
|1 Турецкая лира
|0.3689
|1 Тайваньский доллар
|0.0323
|1 Таджикский сомони
|0.1612
|1 Новый туркменский манат
|0.2997
|1 Украинская гривна
|0.0449
|100 Японских йен
|0.8717
|1 Новозеландский доллар
|0.7107
|Золото (1 унция)
|1198,4394
|Серебро (1 унция)
|16,2191
|Платина (1 унция)
|1036,5108
|Палладий (1 унция)
|710,2407
Tural İbadlıАвтор новости
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