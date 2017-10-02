Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.10.2017)

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,02% - до 2,0023 маната, курс рубля вырос на 0,68%, до 0,0295 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7002 1 Евро 2.0023 1 Российский рубль 0.0295 1 Австралийский доллар 1.3309 1 Аргентинское песо 0.0982 1 Белорусский рубль 0.8698 1 Бразильский реал 0.5373 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1252 100 Вон Республики Корея 0.1483 1 Чешская крона 0.0771 100 Чилийских песо 0.2656 1 Китайский юань 0.2555 1 Датская крона 0.2690 1 Грузинский лари 0.6863 1 Гонконгский доллар 0.2176 1 Индийская рупия 0.0260 1 Английский фунт стерлингов 2.2733 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.2081 1 Швейцарский франк 1.7523 1 Израильский шекель 0.4810 1 Канадский доллар 1.3613 1 Кувейтский динар 5.6326 1 Казахстанский тенге 0.0050 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4019 1 Мексиканское песо 0.0932 1 Молдавский лей 0.0966 1 Египетский фунт 0.0965 1 Норвежская крона 0.2130 100 Узбекских сум 0.0211 1 Польский злотый 0.4651 1 Сингапурский доллар 1.2495 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4029 1 Турецкая лира 0.4762 1 Тайваньский доллар 0.0559 1 Таджикский сомони 0.1933 1 Новый туркменский манат 0.4858 1 Украинская гривна 0.0639 100 Японских йен 1.5070 1 Новозеландский доллар 1.2241 Золото (1 унция) 2181,5266 Серебро (1 унция) 28,2301 Платина (1 унция) 1564,1840 Палладий (1 унция) 1589,6870