Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.02.2016)

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,20% и составил 1,5940 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,43% и составил 1,7400 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 2,37% и составил 0,0206 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5940
|1 Евро
|1.7400
|1 Российский рубль
|0.0206
|1 Австралийский доллар
|1.1278
|1 Аргентинское песо
|0.1131
|100 Белорусских рублей
|0.0075
|1 Бразильский реал
|0.4023
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4340
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0997
|100 Вон Республики Корея
|0.1322
|1 Чешская крона
|0.0644
|100 Чилийских песо
|0.2241
|1 Китайский юань
|0.2423
|1 Датская крона
|0.2331
|1 Грузинский лари
|0.6440
|1 Гонконгский доллар
|0.2049
|1 Индийская рупия
|0.0235
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2960
|100 Индонезийских рупий
|0.0117
|100 Иранских риалов
|0.0053
|1 Шведская крона
|0.1869
|1 Швейцарский франк
|1.5651
|1 Израильский шекель
|0.4031
|1 Канадский доллар
|1.1391
|1 Кувейтский динар
|5.2626
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0210
|100 Ливанских фунтов
|0.1056
|1 Малазийский ринггит
|0.3784
|1 Мексиканское песо
|0.0870
|1 Молдавский лей
|0.0784
|1 Египетский фунт
|0.2036
|1 Норвежская крона
|0.1832
|100 Узбекских сум
|0.0562
|1 Польский злотый
|0.3954
|1 Сингапурский доллар
|1.1190
|1 Саудовский риал
|0.4252
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1962
|1 Турецкая лира
|0.5397
|1 Тайваньский доллар
|0.0477
|1 Таджикский сомони
|0.2032
|1 Новый туркменский манат
|0.4691
|1 Украинская гривна
|0.0624
|100 Японских йен
|1.3217
|1 Новозеландский доллар
|1.0399
|Золото (1 унция)
|1795,6410
|Серебро (1 унция)
|22,6986
|Платина (1 унция)
|1381,9980
|Палладий (1 унция)
|800,1880
Tural İbadlıАвтор новости
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