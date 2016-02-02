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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.02.2016)

    1 доллар - 1,5940 маната

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,20% и составил 1,5940 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,43% и составил 1,7400 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 2,37% и составил 0,0206 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5940
    1 Евро 1.7400
    1 Российский рубль 0.0206
    1 Австралийский доллар 1.1278
    1 Аргентинское песо 0.1131
    100 Белорусских рублей 0.0075
    1 Бразильский реал 0.4023
    1 Дирхам ОАЭ 0.4340
    1 Южноафриканский рэнд 0.0997
    100 Вон Республики Корея 0.1322
    1 Чешская крона 0.0644
    100 Чилийских песо 0.2241
    1 Китайский юань 0.2423
    1 Датская крона 0.2331
    1 Грузинский лари 0.6440
    1 Гонконгский доллар 0.2049
    1 Индийская рупия 0.0235
    1 Английский фунт стерлингов 2.2960
    100 Индонезийских рупий 0.0117
    100 Иранских риалов 0.0053
    1 Шведская крона 0.1869
    1 Швейцарский франк 1.5651
    1 Израильский шекель 0.4031
    1 Канадский доллар 1.1391
    1 Кувейтский динар 5.2626
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0210
    100 Ливанских фунтов 0.1056
    1 Малазийский ринггит 0.3784
    1 Мексиканское песо 0.0870
    1 Молдавский лей 0.0784
    1 Египетский фунт 0.2036
    1 Норвежская крона 0.1832
    100 Узбекских сум 0.0562
    1 Польский злотый 0.3954
    1 Сингапурский доллар 1.1190
    1 Саудовский риал 0.4252
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1962
    1 Турецкая лира 0.5397
    1 Тайваньский доллар 0.0477
    1 Таджикский сомони 0.2032
    1 Новый туркменский манат 0.4691
    1 Украинская гривна 0.0624
    100 Японских йен 1.3217
    1 Новозеландский доллар 1.0399
    Золото (1 унция) 1795,6410
    Серебро (1 унция) 22,6986
    Платина (1 унция) 1381,9980
    Палладий (1 унция) 800,1880

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