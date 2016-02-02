Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.02.2016)

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,20% и составил 1,5940 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,43% и составил 1,7400 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 2,37% и составил 0,0206 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5940 1 Евро 1.7400 1 Российский рубль 0.0206 1 Австралийский доллар 1.1278 1 Аргентинское песо 0.1131 100 Белорусских рублей 0.0075 1 Бразильский реал 0.4023 1 Дирхам ОАЭ 0.4340 1 Южноафриканский рэнд 0.0997 100 Вон Республики Корея 0.1322 1 Чешская крона 0.0644 100 Чилийских песо 0.2241 1 Китайский юань 0.2423 1 Датская крона 0.2331 1 Грузинский лари 0.6440 1 Гонконгский доллар 0.2049 1 Индийская рупия 0.0235 1 Английский фунт стерлингов 2.2960 100 Индонезийских рупий 0.0117 100 Иранских риалов 0.0053 1 Шведская крона 0.1869 1 Швейцарский франк 1.5651 1 Израильский шекель 0.4031 1 Канадский доллар 1.1391 1 Кувейтский динар 5.2626 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0210 100 Ливанских фунтов 0.1056 1 Малазийский ринггит 0.3784 1 Мексиканское песо 0.0870 1 Молдавский лей 0.0784 1 Египетский фунт 0.2036 1 Норвежская крона 0.1832 100 Узбекских сум 0.0562 1 Польский злотый 0.3954 1 Сингапурский доллар 1.1190 1 Саудовский риал 0.4252 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1962 1 Турецкая лира 0.5397 1 Тайваньский доллар 0.0477 1 Таджикский сомони 0.2032 1 Новый туркменский манат 0.4691 1 Украинская гривна 0.0624 100 Японских йен 1.3217 1 Новозеландский доллар 1.0399 Золото (1 унция) 1795,6410 Серебро (1 унция) 22,6986 Платина (1 унция) 1381,9980 Палладий (1 унция) 800,1880