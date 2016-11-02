Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.11.2016)

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,67% и составил 1,6490 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 1,64% - до 1,8254 маната. Курс рубля вырос на 0,77%, составив 0,0261 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6490
|1 Евро
|1.8254
|1 Российский рубль
|0.0261
|1 Австралийский доллар
|1.2571
|1 Аргентинское песо
|0.1095
|1 Белорусский рубль
|0.8677
|1 Бразильский реал
|0.5093
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4490
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1211
|100 Вон Республики Корея
|0.1435
|1 Чешская крона
|0.0675
|100 Чилийских песо
|0.2532
|1 Китайский юань
|0.2438
|1 Датская крона
|0.2453
|1 Грузинский лари
|0.6865
|1 Гонконгский доллар
|0.2126
|1 Индийская рупия
|0.0247
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0186
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.1842
|1 Швейцарский франк
|1.6947
|1 Израильский шекель
|0.4327
|1 Канадский доллар
|1.2310
|1 Кувейтский динар
|5.4494
|1 Казахстанский тенге
|0.0049
|1 Киргизский сом
|0.0240
|100 Ливанских фунтов
|0.1092
|1 Малазийский ринггит
|0.3929
|1 Мексиканское песо
|0.0853
|1 Молдавский лей
|0.0827
|1 Египетский фунт
|0.1857
|1 Норвежская крона
|0.2009
|100 Узбекских сум
|0.0531
|1 Польский злотый
|0.4237
|1 Сингапурский доллар
|1.1864
|1 Саудовский риал
|0.4396
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2718
|1 Турецкая лира
|0.5288
|1 Тайваньский доллар
|0.0522
|1 Таджикский сомони
|0.2091
|1 Новый туркменский манат
|0.4706
|1 Украинская гривна
|0.0645
|100 Японских йен
|1.5902
|1 Новозеландский доллар
|1.1918
|Золото (1 унция)
|2124,6541
|Серебро (1 унция)
|30,3581
|Платина (1 унция)
|1640,7550
|Палладий (1 унция)
|1040,5190
Tural İbadlıАвтор новости
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