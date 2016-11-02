Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.11.2016)

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,67% и составил 1,6490 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 1,64% - до 1,8254 маната. Курс рубля вырос на 0,77%, составив 0,0261 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6490 1 Евро 1.8254 1 Российский рубль 0.0261 1 Австралийский доллар 1.2571 1 Аргентинское песо 0.1095 1 Белорусский рубль 0.8677 1 Бразильский реал 0.5093 1 Дирхам ОАЭ 0.4490 1 Южноафриканский рэнд 0.1211 100 Вон Республики Корея 0.1435 1 Чешская крона 0.0675 100 Чилийских песо 0.2532 1 Китайский юань 0.2438 1 Датская крона 0.2453 1 Грузинский лари 0.6865 1 Гонконгский доллар 0.2126 1 Индийская рупия 0.0247 1 Английский фунт стерлингов 2.0186 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.1842 1 Швейцарский франк 1.6947 1 Израильский шекель 0.4327 1 Канадский доллар 1.2310 1 Кувейтский динар 5.4494 1 Казахстанский тенге 0.0049 1 Киргизский сом 0.0240 100 Ливанских фунтов 0.1092 1 Малазийский ринггит 0.3929 1 Мексиканское песо 0.0853 1 Молдавский лей 0.0827 1 Египетский фунт 0.1857 1 Норвежская крона 0.2009 100 Узбекских сум 0.0531 1 Польский злотый 0.4237 1 Сингапурский доллар 1.1864 1 Саудовский риал 0.4396 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2718 1 Турецкая лира 0.5288 1 Тайваньский доллар 0.0522 1 Таджикский сомони 0.2091 1 Новый туркменский манат 0.4706 1 Украинская гривна 0.0645 100 Японских йен 1.5902 1 Новозеландский доллар 1.1918 Золото (1 унция) 2124,6541 Серебро (1 унция) 30,3581 Платина (1 унция) 1640,7550 Палладий (1 унция) 1040,5190