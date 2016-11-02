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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.11.2016)

    1 доллар США - 1,6490 маната

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,67% и составил 1,6490 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 1,64% - до 1,8254 маната. Курс рубля вырос на 0,77%, составив 0,0261 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6490
    1 Евро 1.8254
    1 Российский рубль 0.0261
    1 Австралийский доллар 1.2571
    1 Аргентинское песо 0.1095
    1 Белорусский рубль 0.8677
    1 Бразильский реал 0.5093
    1 Дирхам ОАЭ 0.4490
    1 Южноафриканский рэнд 0.1211
    100 Вон Республики Корея 0.1435
    1 Чешская крона 0.0675
    100 Чилийских песо 0.2532
    1 Китайский юань 0.2438
    1 Датская крона 0.2453
    1 Грузинский лари 0.6865
    1 Гонконгский доллар 0.2126
    1 Индийская рупия 0.0247
    1 Английский фунт стерлингов 2.0186
    100 Индонезийских рупий 0.0126
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.1842
    1 Швейцарский франк 1.6947
    1 Израильский шекель 0.4327
    1 Канадский доллар 1.2310
    1 Кувейтский динар 5.4494
    1 Казахстанский тенге 0.0049
    1 Киргизский сом 0.0240
    100 Ливанских фунтов 0.1092
    1 Малазийский ринггит 0.3929
    1 Мексиканское песо 0.0853
    1 Молдавский лей 0.0827
    1 Египетский фунт 0.1857
    1 Норвежская крона 0.2009
    100 Узбекских сум 0.0531
    1 Польский злотый 0.4237
    1 Сингапурский доллар 1.1864
    1 Саудовский риал 0.4396
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2718
    1 Турецкая лира 0.5288
    1 Тайваньский доллар 0.0522
    1 Таджикский сомони 0.2091
    1 Новый туркменский манат 0.4706
    1 Украинская гривна 0.0645
    100 Японских йен 1.5902
    1 Новозеландский доллар 1.1918
    Золото (1 унция) 2124,6541
    Серебро (1 унция) 30,3581
    Платина (1 унция) 1640,7550
    Палладий (1 унция) 1040,5190

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