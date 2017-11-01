Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.11.2017)

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,0001% и составил 1,7003 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,05% и составил 1,9776 маната, а курс рубля снизился на 0,34% и составил 0,0292 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7003
|1 Евро
|1.9776
|1 Российский рубль
|0.0292
|1 Австралийский доллар
|1.3023
|1 Аргентинское песо
|0.0964
|1 Белорусский рубль
|0.8613
|1 Бразильский реал
|0.5198
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1202
|100 Вон Республики Корея
|0.1524
|1 Чешская крона
|0.0771
|100 Чилийских песо
|0.2672
|1 Китайский юань
|0.2567
|1 Датская крона
|0.2658
|1 Грузинский лари
|0.6515
|1 Гонконгский доллар
|0.2179
|1 Индийская рупия
|0.0263
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2561
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0043
|1 Шведская крона
|0.2029
|1 Швейцарский франк
|1.7017
|1 Израильский шекель
|0.4828
|1 Канадский доллар
|1.3180
|1 Кувейтский динар
|5.6171
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1122
|1 Малазийский ринггит
|0.4016
|1 Мексиканское песо
|0.0886
|1 Молдавский лей
|0.0981
|1 Египетский фунт
|0.0963
|1 Норвежская крона
|0.2078
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4665
|1 Сингапурский доллар
|1.2480
|1 Саудовский риал
|0.4534
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3884
|1 Турецкая лира
|0.4483
|1 Тайваньский доллар
|0.0564
|1 Таджикский сомони
|0.1931
|1 Новый туркменский манат
|0.4859
|1 Украинская гривна
|0.0632
|100 Японских йен
|1.4933
|1 Новозеландский доллар
|1.1749
|Золото (1 унция)
|2159,6360
|Серебро (1 унция)
|28,4460
|Платина (1 унция)
|1555,7745
|Палладий (1 унция)
|1661,1931
Economic DepartmentАвтор новости