Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.11.2017)

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,0001% и составил 1,7003 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,05% и составил 1,9776 маната, а курс рубля снизился на 0,34% и составил 0,0292 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7003 1 Евро 1.9776 1 Российский рубль 0.0292 1 Австралийский доллар 1.3023 1 Аргентинское песо 0.0964 1 Белорусский рубль 0.8613 1 Бразильский реал 0.5198 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1202 100 Вон Республики Корея 0.1524 1 Чешская крона 0.0771 100 Чилийских песо 0.2672 1 Китайский юань 0.2567 1 Датская крона 0.2658 1 Грузинский лари 0.6515 1 Гонконгский доллар 0.2179 1 Индийская рупия 0.0263 1 Английский фунт стерлингов 2.2561 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0043 1 Шведская крона 0.2029 1 Швейцарский франк 1.7017 1 Израильский шекель 0.4828 1 Канадский доллар 1.3180 1 Кувейтский динар 5.6171 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1122 1 Малазийский ринггит 0.4016 1 Мексиканское песо 0.0886 1 Молдавский лей 0.0981 1 Египетский фунт 0.0963 1 Норвежская крона 0.2078 100 Узбекских сум 0.0210 1 Польский злотый 0.4665 1 Сингапурский доллар 1.2480 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3884 1 Турецкая лира 0.4483 1 Тайваньский доллар 0.0564 1 Таджикский сомони 0.1931 1 Новый туркменский манат 0.4859 1 Украинская гривна 0.0632 100 Японских йен 1.4933 1 Новозеландский доллар 1.1749 Золото (1 унция) 2159,6360 Серебро (1 унция) 28,4460 Платина (1 унция) 1555,7745 Палладий (1 унция) 1661,1931