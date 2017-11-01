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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.11.2017)

    1 Доллар США - 1,7003 маната

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,0001% и составил 1,7003 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,05% и составил 1,9776 маната, а курс рубля снизился на 0,34% и составил 0,0292 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7003
    1 Евро 1.9776
    1 Российский рубль 0.0292
    1 Австралийский доллар 1.3023
    1 Аргентинское песо 0.0964
    1 Белорусский рубль 0.8613
    1 Бразильский реал 0.5198
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1202
    100 Вон Республики Корея 0.1524
    1 Чешская крона 0.0771
    100 Чилийских песо 0.2672
    1 Китайский юань 0.2567
    1 Датская крона 0.2658
    1 Грузинский лари 0.6515
    1 Гонконгский доллар 0.2179
    1 Индийская рупия 0.0263
    1 Английский фунт стерлингов 2.2561
    100 Индонезийских рупий 0.0125
    100 Иранских риалов 0.0043
    1 Шведская крона 0.2029
    1 Швейцарский франк 1.7017
    1 Израильский шекель 0.4828
    1 Канадский доллар 1.3180
    1 Кувейтский динар 5.6171
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1122
    1 Малазийский ринггит 0.4016
    1 Мексиканское песо 0.0886
    1 Молдавский лей 0.0981
    1 Египетский фунт 0.0963
    1 Норвежская крона 0.2078
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.4665
    1 Сингапурский доллар 1.2480
    1 Саудовский риал 0.4534
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3884
    1 Турецкая лира 0.4483
    1 Тайваньский доллар 0.0564
    1 Таджикский сомони 0.1931
    1 Новый туркменский манат 0.4859
    1 Украинская гривна 0.0632
    100 Японских йен 1.4933
    1 Новозеландский доллар 1.1749
    Золото (1 унция) 2159,6360
    Серебро (1 унция) 28,4460
    Платина (1 унция) 1555,7745
    Палладий (1 унция) 1661,1931
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