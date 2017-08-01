Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.08.2017)

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7009 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,8% - до 2,0122 маната, курс рубля упал на 0,35%, составив 0,0284 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7009
|1 Евро
|2.0122
|1 Российский рубль
|0.0284
|1 Австралийский доллар
|1.3659
|1 Аргентинское песо
|0.0964
|1 Белорусский рубль
|0.8781
|1 Бразильский реал
|0.5439
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4631
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1292
|100 Вон Республики Корея
|0.1521
|1 Чешская крона
|0.0771
|100 Чилийских песо
|0.2619
|1 Китайский юань
|0.2531
|1 Датская крона
|0.2706
|1 Грузинский лари
|0.7075
|1 Гонконгский доллар
|0.2177
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2485
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.2105
|1 Швейцарский франк
|1.7596
|1 Израильский шекель
|0.4774
|1 Канадский доллар
|1.3616
|1 Кувейтский динар
|5.6387
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0246
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3976
|1 Мексиканское песо
|0.0957
|1 Молдавский лей
|0.0940
|1 Египетский фунт
|0.0950
|1 Норвежская крона
|0.2161
|100 Узбекских сум
|0.0418
|1 Польский злотый
|0.4731
|1 Сингапурский доллар
|1.2544
|1 Саудовский риал
|0.4536
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3944
|1 Турецкая лира
|0.4836
|1 Тайваньский доллар
|0.0564
|1 Таджикский сомони
|0.1930
|1 Новый туркменский манат
|0.4867
|1 Украинская гривна
|0.0659
|100 Японских йен
|1.5434
|1 Новозеландский доллар
|1.2772
|Золото (1 унция)
|2155,9758
|Серебро (1 унция)
|28,5751
|Платина (1 унция)
|1595,4442
|Палладий (1 унция)
|1520,6046
Namiq HüseynovАвтор новости
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