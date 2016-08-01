Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.08.2016)

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался стабильным и составил 1,5851 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,9% и составил 1,7721 маната. Курс рубля снизился на 0,84% и составил 0,024 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5851 1 Евро 1.7721 1 Российский рубль 0.0240 1 Австралийский доллар 1.2067 1 Аргентинское песо 0.1057 1 Белорусский рубль 0.7969 1 Бразильский реал 0.4875 1 Дирхам ОАЭ 0.4315 1 Южноафриканский рэнд 0.1142 100 Вон Республики Корея 0.1429 1 Чешская крона 0.0656 100 Чилийских песо 0.2418 1 Китайский юань 0.2390 1 Датская крона 0.2382 1 Грузинский лари 0.6719 1 Гонконгский доллар 0.2043 1 Индийская рупия 0.0238 1 Английский фунт стерлингов 2.1014 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0051 1 Шведская крона 0.1854 1 Швейцарский франк 1.6361 1 Израильский шекель 0.4158 1 Канадский доллар 1.2165 1 Кувейтский динар 5.2565 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0236 100 Ливанских фунтов 0.1052 1 Малазийский ринггит 0.3942 1 Мексиканское песо 0.0847 1 Молдавский лей 0.0803 1 Египетский фунт 0.1785 1 Норвежская крона 0.1882 100 Узбекских сум 0.0537 1 Польский злотый 0.4067 1 Сингапурский доллар 1.1846 1 Саудовский риал 0.4226 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2086 1 Турецкая лира 0.5309 1 Тайваньский доллар 0.0501 1 Таджикский сомони 0.2015 1 Новый туркменский манат 0.4718 1 Украинская гривна 0.0639 100 Японских йен 1.5486 1 Новозеландский доллар 1.1457 Золото (1 унция) 2127,2042 Серебро (1 унция) 32,5912 Платина (1 унция) 1811,7693 Палладий (1 унция) 1120,6657