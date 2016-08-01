Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.08.2016)

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Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался стабильным и составил 1,5851 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,9% и составил 1,7721 маната. Курс рубля снизился на 0,84% и составил 0,024 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5851
|1 Евро
|1.7721
|1 Российский рубль
|0.0240
|1 Австралийский доллар
|1.2067
|1 Аргентинское песо
|0.1057
|1 Белорусский рубль
|0.7969
|1 Бразильский реал
|0.4875
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4315
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1142
|100 Вон Республики Корея
|0.1429
|1 Чешская крона
|0.0656
|100 Чилийских песо
|0.2418
|1 Китайский юань
|0.2390
|1 Датская крона
|0.2382
|1 Грузинский лари
|0.6719
|1 Гонконгский доллар
|0.2043
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1014
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0051
|1 Шведская крона
|0.1854
|1 Швейцарский франк
|1.6361
|1 Израильский шекель
|0.4158
|1 Канадский доллар
|1.2165
|1 Кувейтский динар
|5.2565
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0236
|100 Ливанских фунтов
|0.1052
|1 Малазийский ринггит
|0.3942
|1 Мексиканское песо
|0.0847
|1 Молдавский лей
|0.0803
|1 Египетский фунт
|0.1785
|1 Норвежская крона
|0.1882
|100 Узбекских сум
|0.0537
|1 Польский злотый
|0.4067
|1 Сингапурский доллар
|1.1846
|1 Саудовский риал
|0.4226
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2086
|1 Турецкая лира
|0.5309
|1 Тайваньский доллар
|0.0501
|1 Таджикский сомони
|0.2015
|1 Новый туркменский манат
|0.4718
|1 Украинская гривна
|0.0639
|100 Японских йен
|1.5486
|1 Новозеландский доллар
|1.1457
|Золото (1 унция)
|2127,2042
|Серебро (1 унция)
|32,5912
|Платина (1 унция)
|1811,7693
|Палладий (1 унция)
|1120,6657
Economic DepartmentАвтор новости