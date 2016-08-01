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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.08.2016)

    1 доллар США - 1,5851 маната

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался стабильным и составил 1,5851 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,9% и составил 1,7721 маната. Курс рубля снизился на 0,84% и составил 0,024 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5851
    1 Евро 1.7721
    1 Российский рубль 0.0240
    1 Австралийский доллар 1.2067
    1 Аргентинское песо 0.1057
    1 Белорусский рубль 0.7969
    1 Бразильский реал 0.4875
    1 Дирхам ОАЭ 0.4315
    1 Южноафриканский рэнд 0.1142
    100 Вон Республики Корея 0.1429
    1 Чешская крона 0.0656
    100 Чилийских песо 0.2418
    1 Китайский юань 0.2390
    1 Датская крона 0.2382
    1 Грузинский лари 0.6719
    1 Гонконгский доллар 0.2043
    1 Индийская рупия 0.0238
    1 Английский фунт стерлингов 2.1014
    100 Индонезийских рупий 0.0121
    100 Иранских риалов 0.0051
    1 Шведская крона 0.1854
    1 Швейцарский франк 1.6361
    1 Израильский шекель 0.4158
    1 Канадский доллар 1.2165
    1 Кувейтский динар 5.2565
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0236
    100 Ливанских фунтов 0.1052
    1 Малазийский ринггит 0.3942
    1 Мексиканское песо 0.0847
    1 Молдавский лей 0.0803
    1 Египетский фунт 0.1785
    1 Норвежская крона 0.1882
    100 Узбекских сум 0.0537
    1 Польский злотый 0.4067
    1 Сингапурский доллар 1.1846
    1 Саудовский риал 0.4226
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2086
    1 Турецкая лира 0.5309
    1 Тайваньский доллар 0.0501
    1 Таджикский сомони 0.2015
    1 Новый туркменский манат 0.4718
    1 Украинская гривна 0.0639
    100 Японских йен 1.5486
    1 Новозеландский доллар 1.1457
    Золото (1 унция) 2127,2042
    Серебро (1 унция) 32,5912
    Платина (1 унция) 1811,7693
    Палладий (1 унция) 1120,6657
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