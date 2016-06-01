​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.06.2016)

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,08% и составил 1,4918 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,02% и составил 1,6595 маната. Курс рубля снизился на 0,89% и составил 0,0224 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.4918 1 Евро 1.6595 1 Российский рубль 0.0224 1 Австралийский доллар 1.0855 1 Аргентинское песо 0.1067 100 Белорусских рублей 0.0075 1 Бразильский реал 0.4166 1 Дирхам ОАЭ 0.4062 1 Южноафриканский рэнд 0.0950 100 Вон Республики Корея 0.1249 1 Чешская крона 0.0614 100 Чилийских песо 0.2154 1 Китайский юань 0.2262 1 Датская крона 0.2231 1 Грузинский лари 0.6978 1 Гонконгский доллар 0.1920 1 Индийская рупия 0.0222 1 Английский фунт стерлингов 2.1609 100 Индонезийских рупий 0.0109 100 Иранских риалов 0.0049 1 Шведская крона 0.1789 1 Швейцарский франк 1.5001 1 Израильский шекель 0.3872 1 Канадский доллар 1.1421 1 Кувейтский динар 4.9365 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0218 100 Ливанских фунтов 0.0990 1 Малазийский ринггит 0.3609 1 Мексиканское песо 0.0808 1 Молдавский лей 0.0752 1 Египетский фунт 0.1680 1 Норвежская крона 0.1784 100 Узбекских сум 0.0504 1 Польский злотый 0.3782 1 Сингапурский доллар 1.0822 1 Саудовский риал 0.3978 1 СДР (спец. права заимствования) 2.0928 1 Турецкая лира 0.5059 1 Тайваньский доллар 0.0457 1 Таджикский сомони 0.1896 1 Новый туркменский манат 0.4424 1 Украинская гривна 0.0595 100 Японских йен 1.3501 1 Новозеландский доллар 1.0122 Золото (1 унция) 1808,2108 Серебро (1 унция) 23,8628 Платина (1 унция) 1448,5378 Палладий (1 унция) 805,5720