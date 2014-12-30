Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.12.2014)

30 декабря, 2014 10:09

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.9522 1 Российский рубль 0.0133 1 Австралийский доллар 0.6380 1 Аргентинское песо 0.0917 100 Белорусских рублей 0.0071 1 Бразильский реал 0.2902 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0675 100 Вон Республики Корея 0.0714 1 Чешская крона 0.0344 100 Чилийских песо 0.1289 1 Китайский юань 0.1260 1 Датская крона 0.1279 1 Грузинский лари 0.4244 1 Гонконгский доллар 0.1011 1 Индийская рупия 0.0123 1 Английский фунт стерлингов 1.2173 100 Индонезийских рупий 0.0063 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.1002 1 Швейцарский франк 0.7916 1 Израильский шекель 0.2006 1 Канадский доллар 0.6737 1 Кувейтский динар 2.6759 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0133 1 Литовский лит 0.2758 100 Ливанских фунтов 0.0518 1 Малазийский ринггит 0.2240 1 Мексиканское песо 0.0530 1 Молдавский лей 0.0502 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1052 100 Узбекских сум 0.0324 1 Польский злотый 0.2211 1 Сингапурский доллар 0.5921 1 Саудовский риял 0.2090 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1364 1 Турецкая лира 0.3381 1 Тайваньский доллар 0.0247 1 Таджикский сомони 0.1500 1 Новый туркменский манат 0.2752 1 Украинская гривна 0.0496 100 Японских йен 0.6515 1 Новозеландский доллар 0.6102 Золото (1 унция) 929.9062 Серебро (1 унция) 12.4346 Платина (1 унция) 952.2616 Палладий (1 унция) 636.9328 Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/