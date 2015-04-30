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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.04.2015)

    1 доллар - 1,0487 манат

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0487
    1 Евро 1.1644
    1 Российский рубль 0.0207
    1 Австралийский доллар 0.8382
    1 Аргентинское песо 0.1178
    100 Белорусских рублей 0.0072
    1 Бразильский реал 0.3548
    1 Дирхам ОАЭ 0.2855
    1 Южноафриканский рэнд 0.0889
    100 Вон Республики Корея 0.0979
    1 Чешская крона 0.0425
    100 Чилийских песо 0.1720
    1 Китайский юань 0.1690
    1 Датская крона 0.1561
    1 Грузинский лари 0.4511
    1 Гонконгский доллар 0.1353
    1 Индийская рупия 0.0165
    1 Английский фунт стерлингов 1.6171
    100 Индонезийских рупий 0.0081
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1256
    1 Швейцарский франк 1.1149
    1 Израильский шекель 0.2716
    1 Канадский доллар 0.8714
    1 Кувейтский динар 3.4805
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0177
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2935
    1 Мексиканское песо 0.0688
    1 Молдавский лей 0.0582
    1 Египетский фунт 0.1375
    1 Норвежская крона 0.1392
    100 Узбекских сум 0.0417
    1 Польский злотый 0.2902
    1 Сингапурский доллар 0.7927
    1 Саудовский риял 0.2797
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4651
    1 Турецкая лира 0.3937
    1 Тайваньский доллар 0.0343
    1 Таджикский сомони 0.1679
    1 Новый туркменский манат 0.2997
    1 Украинская гривна 0.0505
    100 Японских йен 0.8814
    1 Новозеландский доллар 0.7986
    Золото (1 унция) 1267,8783
    Серебро (1 унция) 17,2931
    Платина (1 унция) 1214,3946
    Палладий (1 унция) 813,7912
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