Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.04.2015)

30 апреля, 2015 09:53

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0487 1 Евро 1.1644 1 Российский рубль 0.0207 1 Австралийский доллар 0.8382 1 Аргентинское песо 0.1178 100 Белорусских рублей 0.0072 1 Бразильский реал 0.3548 1 Дирхам ОАЭ 0.2855 1 Южноафриканский рэнд 0.0889 100 Вон Республики Корея 0.0979 1 Чешская крона 0.0425 100 Чилийских песо 0.1720 1 Китайский юань 0.1690 1 Датская крона 0.1561 1 Грузинский лари 0.4511 1 Гонконгский доллар 0.1353 1 Индийская рупия 0.0165 1 Английский фунт стерлингов 1.6171 100 Индонезийских рупий 0.0081 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1256 1 Швейцарский франк 1.1149 1 Израильский шекель 0.2716 1 Канадский доллар 0.8714 1 Кувейтский динар 3.4805 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0177 100 Ливанских фунтов 0.0695 1 Малазийский ринггит 0.2935 1 Мексиканское песо 0.0688 1 Молдавский лей 0.0582 1 Египетский фунт 0.1375 1 Норвежская крона 0.1392 100 Узбекских сум 0.0417 1 Польский злотый 0.2902 1 Сингапурский доллар 0.7927 1 Саудовский риял 0.2797 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4651 1 Турецкая лира 0.3937 1 Тайваньский доллар 0.0343 1 Таджикский сомони 0.1679 1 Новый туркменский манат 0.2997 1 Украинская гривна 0.0505 100 Японских йен 0.8814 1 Новозеландский доллар 0.7986 Золото (1 унция) 1267,8783 Серебро (1 унция) 17,2931 Платина (1 унция) 1214,3946 Палладий (1 унция) 813,7912