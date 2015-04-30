Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.04.2015)

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0487
|1 Евро
|1.1644
|1 Российский рубль
|0.0207
|1 Австралийский доллар
|0.8382
|1 Аргентинское песо
|0.1178
|100 Белорусских рублей
|0.0072
|1 Бразильский реал
|0.3548
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2855
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0889
|100 Вон Республики Корея
|0.0979
|1 Чешская крона
|0.0425
|100 Чилийских песо
|0.1720
|1 Китайский юань
|0.1690
|1 Датская крона
|0.1561
|1 Грузинский лари
|0.4511
|1 Гонконгский доллар
|0.1353
|1 Индийская рупия
|0.0165
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6171
|100 Индонезийских рупий
|0.0081
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1256
|1 Швейцарский франк
|1.1149
|1 Израильский шекель
|0.2716
|1 Канадский доллар
|0.8714
|1 Кувейтский динар
|3.4805
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0177
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2935
|1 Мексиканское песо
|0.0688
|1 Молдавский лей
|0.0582
|1 Египетский фунт
|0.1375
|1 Норвежская крона
|0.1392
|100 Узбекских сум
|0.0417
|1 Польский злотый
|0.2902
|1 Сингапурский доллар
|0.7927
|1 Саудовский риял
|0.2797
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4651
|1 Турецкая лира
|0.3937
|1 Тайваньский доллар
|0.0343
|1 Таджикский сомони
|0.1679
|1 Новый туркменский манат
|0.2997
|1 Украинская гривна
|0.0505
|100 Японских йен
|0.8814
|1 Новозеландский доллар
|0.7986
|Золото (1 унция)
|1267,8783
|Серебро (1 унция)
|17,2931
|Платина (1 унция)
|1214,3946
|Палладий (1 унция)
|813,7912
Tural İbadlıАвтор новости
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