Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.08.2015)

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара повысился на 0,04% - до 1,0479 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,67% - до 1,1805 маната.
Курс рубля по отношению к манату повысился на 4,61% - до 0,0159 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0479
|1 Евро
|1.1805
|1 Российский рубль
|0.0159
|1 Австралийский доллар
|0.7468
|1 Аргентинское песо
|0.1128
|100 Белорусских рублей
|0.0059
|1 Бразильский реал
|0.2950
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2853
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0798
|100 Вон Республики Корея
|0.0890
|1 Чешская крона
|0.0436
|100 Чилийских песо
|0.1510
|1 Китайский юань
|0.1639
|1 Датская крона
|0.1582
|1 Грузинский лари
|0.4464
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0159
|1 Английский Фунт стерлинг
|1.6176
|100 Индонезийских рупий
|0.0075
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1239
|1 Швейцарский франк
|1.0858
|1 Израильский шекель
|0.2678
|1 Канадский доллар
|0.7950
|1 Кувейтский динар
|3.4737
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0167
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2485
|1 Мексиканское песо
|0.0621
|1 Молдавский лей
|0.0550
|1 Египетский фунт
|0.1338
|1 Норвежская крона
|0.1265
|100 Узбекских сум
|0.0404
|1 Польский злотый
|0.2785
|1 Сингапурский доллар
|0.7473
|1 Саудовский риял
|0.2794
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4771
|1 Турецкая лира
|0.3601
|1 Тайваньский доллар
|0.0324
|1 Таджикский сомони
|0.1674
|1 Новый Туркменский манат
|0.2994
|1 Украинская гривна
|0.0487
|100 Японских йен
|0.8662
|1 Новозеландский доллар
|0.6794
|Золото (1 унция)
|1172,6001
|Серебро (1 унция)
|15,1212
|Платина (1 унция)
|1037,4210
|Палладий (1 унция)
|574,2492
Tural İbadlıАвтор новости
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