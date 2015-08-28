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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.08.2015)

    1 доллар - 1,0479 манат

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара повысился на 0,04% - до 1,0479 маната.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,67% - до 1,1805 маната.

    Курс рубля по отношению к манату повысился на 4,61% - до 0,0159 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0479
    1 Евро 1.1805
    1 Российский рубль 0.0159
    1 Австралийский доллар 0.7468
    1 Аргентинское песо 0.1128
    100 Белорусских рублей 0.0059
    1 Бразильский реал 0.2950
    1 Дирхам ОАЭ 0.2853
    1 Южноафриканский рэнд 0.0798
    100 Вон Республики Корея 0.0890
    1 Чешская крона 0.0436
    100 Чилийских песо 0.1510
    1 Китайский юань 0.1639
    1 Датская крона 0.1582
    1 Грузинский лари 0.4464
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0159
    1 Английский Фунт стерлинг 1.6176
    100 Индонезийских рупий 0.0075
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1239
    1 Швейцарский франк 1.0858
    1 Израильский шекель 0.2678
    1 Канадский доллар 0.7950
    1 Кувейтский динар 3.4737
    1 Казахстанский тенге 0.0044
    1 Киргизский сом 0.0167
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2485
    1 Мексиканское песо 0.0621
    1 Молдавский лей 0.0550
    1 Египетский фунт 0.1338
    1 Норвежская крона 0.1265
    100 Узбекских сум 0.0404
    1 Польский злотый 0.2785
    1 Сингапурский доллар 0.7473
    1 Саудовский риял 0.2794
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4771
    1 Турецкая лира 0.3601
    1 Тайваньский доллар 0.0324
    1 Таджикский сомони 0.1674
    1 Новый Туркменский манат 0.2994
    1 Украинская гривна 0.0487
    100 Японских йен 0.8662
    1 Новозеландский доллар 0.6794
    Золото (1 унция) 1172,6001
    Серебро (1 унция) 15,1212
    Платина (1 унция) 1037,4210
    Палладий (1 унция) 574,2492
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