Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.08.2015)

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара повысился на 0,04% - до 1,0479 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,67% - до 1,1805 маната.

Курс рубля по отношению к манату повысился на 4,61% - до 0,0159 маната.