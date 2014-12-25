Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.12.2014)

25 декабря, 2014 10:22

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.9579 1 Российский рубль 0.0146 1 Австралийский доллар 0.6372 1 Аргентинское песо 0.0917 100 Белорусских рублей 0.0071 1 Бразильский реал 0.2910 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0673 100 Вон Республики Корея 0.0710 1 Чешская крона 0.0345 100 Чилийских песо 0.1290 1 Китайский юань 0.1266 1 Датская крона 0.1287 1 Грузинский лари 0.4177 1 Гонконгский доллар 0.1011 1 Индийская рупия 0.0123 1 Английский фунт стерлингов 1.2199 100 Индонезийских рупий 0.0063 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.1004 1 Швейцарский франк 0.7974 1 Израильский шекель 0.1997 1 Канадский доллар 0.6752 1 Кувейтский динар 2.6802 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0133 1 Литовский лит 0.2773 100 Ливанских фунтов 0.0518 1 Малазийский ринггит 0.2244 1 Мексиканское песо 0.0533 1 Молдавский лей 0.0501 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1054 100 Узбекских сум 0.0324 1 Польский злотый 0.2205 1 Сингапурский доллар 0.5937 1 Саудовский риял 0.2090 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1366 1 Турецкая лира 0.3382 1 Тайваньский доллар 0.0247 1 Таджикский сомони 0.1500 1 Новый туркменский манат 0.2752 1 Украинская гривна 0.0496 100 Японских йен 0.6530 1 Новозеландский доллар 0.6070 Золото (1 унция) 923.2388 Серебро (1 унция) 12.3747 Платина (1 унция) 933.4360 Палладий (1 унция) 634.5796 Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/