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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.12.2014)

    1 рубль - 0.0146 маната

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/
    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7844
    1 Евро 0.9579
    1 Российский рубль 0.0146
    1 Австралийский доллар 0.6372
    1 Аргентинское песо 0.0917
    100 Белорусских рублей 0.0071
    1 Бразильский реал 0.2910
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0673
    100 Вон Республики Корея 0.0710
    1 Чешская крона 0.0345
    100 Чилийских песо 0.1290
    1 Китайский юань 0.1266
    1 Датская крона 0.1287
    1 Грузинский лари 0.4177
    1 Гонконгский доллар 0.1011
    1 Индийская рупия 0.0123
    1 Английский фунт стерлингов 1.2199
    100 Индонезийских рупий 0.0063
    100 Иранских риалов 0.0029
    1 Шведская крона 0.1004
    1 Швейцарский франк 0.7974
    1 Израильский шекель 0.1997
    1 Канадский доллар 0.6752
    1 Кувейтский динар 2.6802
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0133
    1 Литовский лит 0.2773
    100 Ливанских фунтов 0.0518
    1 Малазийский ринггит 0.2244
    1 Мексиканское песо 0.0533
    1 Молдавский лей 0.0501
    1 Египетский фунт 0.1097
    1 Норвежская крона 0.1054
    100 Узбекских сум 0.0324
    1 Польский злотый 0.2205
    1 Сингапурский доллар 0.5937
    1 Саудовский риял 0.2090
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1366
    1 Турецкая лира 0.3382
    1 Тайваньский доллар 0.0247
    1 Таджикский сомони 0.1500
    1 Новый туркменский манат 0.2752
    1 Украинская гривна 0.0496
    100 Японских йен 0.6530
    1 Новозеландский доллар 0.6070
    Золото (1 унция) 923.2388
    Серебро (1 унция) 12.3747
    Платина (1 унция) 933.4360
    Палладий (1 унция) 634.5796
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