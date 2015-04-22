Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.04.2015)

22 апреля, 2015 09:57

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0506 1 Евро 1.1267 1 Российский рубль 0.0195 1 Австралийский доллар 0.8153 1 Аргентинское песо 0.1184 100 Белорусских рублей 0.0074 1 Бразильский реал 0.3463 1 Дирхам ОАЭ 0.2860 1 Южноафриканский рэнд 0.0868 100 Вон Республики Корея 0.0972 1 Чешская крона 0.0411 100 Чилийских песо 0.1705 1 Китайский юань 0.1695 1 Датская крона 0.1510 1 Грузинский лари 0.4652 1 Гонконгский доллар 0.1356 1 Индийская рупия 0.0167 1 Английский фунт стерлингов 1.5687 100 Индонезийских рупий 0.0081 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.1212 1 Швейцарский франк 1.0996 1 Израильский шекель 0.2659 1 Канадский доллар 0.8561 1 Кувейтский динар 3.4775 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0171 100 Ливанских фунтов 0.0697 1 Малазийский ринггит 0.2903 1 Мексиканское песо 0.0681 1 Молдавский лей 0.0568 1 Египетский фунт 0.1377 1 Норвежская крона 0.1333 100 Узбекских сум 0.0419 1 Польский злотый 0.2824 1 Сингапурский доллар 0.7781 1 Саудовский риял 0.2801 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4481 1 Турецкая лира 0.3918 1 Тайваньский доллар 0.0338 1 Таджикский сомони 0.1712 1 Новый туркменский манат 0.3003 1 Украинская гривна 0.0462 100 Японских йен 0.8781 1 Новозеландский доллар 0.8058 Золото (1 унция) 1255,7822 Серебро (1 унция) 16,7571 Платина (1 унция) 1210,2912 Палладий (1 унция) 815,2656