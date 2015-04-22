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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.04.2015)

    1 доллар - 1,0506 манат

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0506
    1 Евро 1.1267
    1 Российский рубль 0.0195
    1 Австралийский доллар 0.8153
    1 Аргентинское песо 0.1184
    100 Белорусских рублей 0.0074
    1 Бразильский реал 0.3463
    1 Дирхам ОАЭ 0.2860
    1 Южноафриканский рэнд 0.0868
    100 Вон Республики Корея 0.0972
    1 Чешская крона 0.0411
    100 Чилийских песо 0.1705
    1 Китайский юань 0.1695
    1 Датская крона 0.1510
    1 Грузинский лари 0.4652
    1 Гонконгский доллар 0.1356
    1 Индийская рупия 0.0167
    1 Английский фунт стерлингов 1.5687
    100 Индонезийских рупий 0.0081
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.1212
    1 Швейцарский франк 1.0996
    1 Израильский шекель 0.2659
    1 Канадский доллар 0.8561
    1 Кувейтский динар 3.4775
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0171
    100 Ливанских фунтов 0.0697
    1 Малазийский ринггит 0.2903
    1 Мексиканское песо 0.0681
    1 Молдавский лей 0.0568
    1 Египетский фунт 0.1377
    1 Норвежская крона 0.1333
    100 Узбекских сум 0.0419
    1 Польский злотый 0.2824
    1 Сингапурский доллар 0.7781
    1 Саудовский риял 0.2801
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4481
    1 Турецкая лира 0.3918
    1 Тайваньский доллар 0.0338
    1 Таджикский сомони 0.1712
    1 Новый туркменский манат 0.3003
    1 Украинская гривна 0.0462
    100 Японских йен 0.8781
    1 Новозеландский доллар 0.8058
    Золото (1 унция) 1255,7822
    Серебро (1 унция) 16,7571
    Платина (1 унция) 1210,2912
    Палладий (1 унция) 815,2656
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