Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.05.2015)

19 мая, 2015 09:46

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0477 1 Евро 1.1842 1 Российский рубль 0.0213 1 Австралийский доллар 0.8377 1 Аргентинское песо 0.1171 100 Белорусских рублей 0.0074 1 Бразильский реал 0.3481 1 Дирхам ОАЭ 0.2852 1 Южноафриканский рэнд 0.0881 100 Вон Республики Корея 0.0961 1 Чешская крона 0.0432 100 Чилийских песо 0.1745 1 Китайский юань 0.1689 1 Датская крона 0.1587 1 Грузинский лари 0.4450 1 Гонконгский доллар 0.1352 1 Индийская рупия 0.0164 1 Английский фунт стерлингов 1.6400 100 Индонезийских рупий 0.0080 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1271 1 Швейцарский франк 1.1306 1 Израильский шекель 0.2725 1 Канадский доллар 0.8630 1 Кувейтский динар 3.4733 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0179 100 Ливанских фунтов 0.0695 1 Малазийский ринггит 0.2922 1 Мексиканское песо 0.0694 1 Молдавский лей 0.0595 1 Египетский фунт 0.1373 1 Норвежская крона 0.1413 100 Узбекских сум 0.0415 1 Польский злотый 0.2906 1 Сингапурский доллар 0.7890 1 Саудовский риял 0.2794 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4858 1 Турецкая лира 0.4060 1 Тайваньский доллар 0.0344 1 Таджикский сомони 0.1666 1 Новый туркменский манат 0.2994 1 Украинская гривна 0.0482 100 Японских йен 0.8734 1 Новозеландский доллар 0.7780 Золото (1 унция) 1281,8610 Серебро (1 унция) 18,3033 Платина (1 унция) 1229,9998 Палладий (1 унция) 835,0169