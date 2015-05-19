Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.05.2015)

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0477
|1 Евро
|1.1842
|1 Российский рубль
|0.0213
|1 Австралийский доллар
|0.8377
|1 Аргентинское песо
|0.1171
|100 Белорусских рублей
|0.0074
|1 Бразильский реал
|0.3481
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2852
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0881
|100 Вон Республики Корея
|0.0961
|1 Чешская крона
|0.0432
|100 Чилийских песо
|0.1745
|1 Китайский юань
|0.1689
|1 Датская крона
|0.1587
|1 Грузинский лари
|0.4450
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0164
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6400
|100 Индонезийских рупий
|0.0080
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1271
|1 Швейцарский франк
|1.1306
|1 Израильский шекель
|0.2725
|1 Канадский доллар
|0.8630
|1 Кувейтский динар
|3.4733
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0179
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2922
|1 Мексиканское песо
|0.0694
|1 Молдавский лей
|0.0595
|1 Египетский фунт
|0.1373
|1 Норвежская крона
|0.1413
|100 Узбекских сум
|0.0415
|1 Польский злотый
|0.2906
|1 Сингапурский доллар
|0.7890
|1 Саудовский риял
|0.2794
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4858
|1 Турецкая лира
|0.4060
|1 Тайваньский доллар
|0.0344
|1 Таджикский сомони
|0.1666
|1 Новый туркменский манат
|0.2994
|1 Украинская гривна
|0.0482
|100 Японских йен
|0.8734
|1 Новозеландский доллар
|0.7780
|Золото (1 унция)
|1281,8610
|Серебро (1 унция)
|18,3033
|Платина (1 унция)
|1229,9998
|Палладий (1 унция)
|835,0169
Tural İbadlıАвтор новости
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