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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.05.2015)

    1 доллар - 1,0477 манат

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0477
    1 Евро 1.1842
    1 Российский рубль 0.0213
    1 Австралийский доллар 0.8377
    1 Аргентинское песо 0.1171
    100 Белорусских рублей 0.0074
    1 Бразильский реал 0.3481
    1 Дирхам ОАЭ 0.2852
    1 Южноафриканский рэнд 0.0881
    100 Вон Республики Корея 0.0961
    1 Чешская крона 0.0432
    100 Чилийских песо 0.1745
    1 Китайский юань 0.1689
    1 Датская крона 0.1587
    1 Грузинский лари 0.4450
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0164
    1 Английский фунт стерлингов 1.6400
    100 Индонезийских рупий 0.0080
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1271
    1 Швейцарский франк 1.1306
    1 Израильский шекель 0.2725
    1 Канадский доллар 0.8630
    1 Кувейтский динар 3.4733
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0179
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2922
    1 Мексиканское песо 0.0694
    1 Молдавский лей 0.0595
    1 Египетский фунт 0.1373
    1 Норвежская крона 0.1413
    100 Узбекских сум 0.0415
    1 Польский злотый 0.2906
    1 Сингапурский доллар 0.7890
    1 Саудовский риял 0.2794
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4858
    1 Турецкая лира 0.4060
    1 Тайваньский доллар 0.0344
    1 Таджикский сомони 0.1666
    1 Новый туркменский манат 0.2994
    1 Украинская гривна 0.0482
    100 Японских йен 0.8734
    1 Новозеландский доллар 0.7780
    Золото (1 унция) 1281,8610
    Серебро (1 унция) 18,3033
    Платина (1 унция) 1229,9998
    Палладий (1 унция) 835,0169
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