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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.03.2015)

    1 евро - 1,1290 манат

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0486
    1 Евро 1.1290
    1 Российский рубль 0.0176
    1 Австралийский доллар 0.8107
    1 Аргентинское песо 0.1193
    100 Белорусских рублей 0.0070
    1 Бразильский реал 0.3266
    1 Дирхам ОАЭ 0.2855
    1 Южноафриканский рэнд 0.0865
    100 Вон Республики Корея 0.0936
    1 Чешская крона 0.0414
    100 Чилийских песо 0.1632
    1 Китайский юань 0.1692
    1 Датская крона 0.1514
    1 Грузинский лари 0.4738
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0168
    1 Английский фунт стерлингов 1.5614
    100 Индонезийских рупий 0.0080
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.1208
    1 Швейцарский франк 1.0567
    1 Израильский шекель 0.2633
    1 Канадский доллар 0.8314
    1 Кувейтский динар 3.4994
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0168
    100 Ливанских фунтов 0.0697
    1 Малазийский ринггит 0.2850
    1 Мексиканское песо 0.0692
    1 Молдавский лей 0.0576
    1 Египетский фунт 0.1383
    1 Норвежская крона 0.1267
    100 Узбекских сум 0.0423
    1 Польский злотый 0.2728
    1 Сингапурский доллар 0.7592
    1 Саудовский риял 0.2796
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4373
    1 Турецкая лира 0.4058
    1 Тайваньский доллар 0.0334
    1 Таджикский сомони 0.1855
    1 Новый туркменский манат 0.2996
    1 Украинская гривна 0.0456
    100 Японских йен 0.8700
    1 Новозеландский доллар 0.7824
    Золото (1 унция) 1227,66
    Серебро (1 унция) 16,7524
    Платина (1 унция) 1184,92
    Палладий (1 унция) 819,7431
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