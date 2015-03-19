Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.03.2015)

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0486
|1 Евро
|1.1290
|1 Российский рубль
|0.0176
|1 Австралийский доллар
|0.8107
|1 Аргентинское песо
|0.1193
|100 Белорусских рублей
|0.0070
|1 Бразильский реал
|0.3266
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2855
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0865
|100 Вон Республики Корея
|0.0936
|1 Чешская крона
|0.0414
|100 Чилийских песо
|0.1632
|1 Китайский юань
|0.1692
|1 Датская крона
|0.1514
|1 Грузинский лари
|0.4738
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0168
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5614
|100 Индонезийских рупий
|0.0080
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.1208
|1 Швейцарский франк
|1.0567
|1 Израильский шекель
|0.2633
|1 Канадский доллар
|0.8314
|1 Кувейтский динар
|3.4994
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0168
|100 Ливанских фунтов
|0.0697
|1 Малазийский ринггит
|0.2850
|1 Мексиканское песо
|0.0692
|1 Молдавский лей
|0.0576
|1 Египетский фунт
|0.1383
|1 Норвежская крона
|0.1267
|100 Узбекских сум
|0.0423
|1 Польский злотый
|0.2728
|1 Сингапурский доллар
|0.7592
|1 Саудовский риял
|0.2796
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4373
|1 Турецкая лира
|0.4058
|1 Тайваньский доллар
|0.0334
|1 Таджикский сомони
|0.1855
|1 Новый туркменский манат
|0.2996
|1 Украинская гривна
|0.0456
|100 Японских йен
|0.8700
|1 Новозеландский доллар
|0.7824
|Золото (1 унция)
|1227,66
|Серебро (1 унция)
|16,7524
|Платина (1 унция)
|1184,92
|Палладий (1 унция)
|819,7431
Tural İbadlıАвтор новости
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