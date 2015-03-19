Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.03.2015)

19 марта, 2015 10:26

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0486 1 Евро 1.1290 1 Российский рубль 0.0176 1 Австралийский доллар 0.8107 1 Аргентинское песо 0.1193 100 Белорусских рублей 0.0070 1 Бразильский реал 0.3266 1 Дирхам ОАЭ 0.2855 1 Южноафриканский рэнд 0.0865 100 Вон Республики Корея 0.0936 1 Чешская крона 0.0414 100 Чилийских песо 0.1632 1 Китайский юань 0.1692 1 Датская крона 0.1514 1 Грузинский лари 0.4738 1 Гонконгский доллар 0.1352 1 Индийская рупия 0.0168 1 Английский фунт стерлингов 1.5614 100 Индонезийских рупий 0.0080 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.1208 1 Швейцарский франк 1.0567 1 Израильский шекель 0.2633 1 Канадский доллар 0.8314 1 Кувейтский динар 3.4994 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0168 100 Ливанских фунтов 0.0697 1 Малазийский ринггит 0.2850 1 Мексиканское песо 0.0692 1 Молдавский лей 0.0576 1 Египетский фунт 0.1383 1 Норвежская крона 0.1267 100 Узбекских сум 0.0423 1 Польский злотый 0.2728 1 Сингапурский доллар 0.7592 1 Саудовский риял 0.2796 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4373 1 Турецкая лира 0.4058 1 Тайваньский доллар 0.0334 1 Таджикский сомони 0.1855 1 Новый туркменский манат 0.2996 1 Украинская гривна 0.0456 100 Японских йен 0.8700 1 Новозеландский доллар 0.7824 Золото (1 унция) 1227,66 Серебро (1 унция) 16,7524 Платина (1 унция) 1184,92 Палладий (1 унция) 819,7431