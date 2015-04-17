Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.04.2015)

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0504
|1 Евро
|1.1308
|1 Российский рубль
|0.0211
|1 Австралийский доллар
|0.8162
|1 Аргентинское песо
|0.1183
|100 Белорусских рублей
|0.0074
|1 Бразильский реал
|0.3475
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2860
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0877
|100 Вон Республики Корея
|0.0967
|1 Чешская крона
|0.0412
|100 Чилийских песо
|0.1721
|1 Китайский юань
|0.1696
|1 Датская крона
|0.1515
|1 Грузинский лари
|0.4653
|1 Гонконгский доллар
|0.1355
|1 Индийская рупия
|0.0168
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5677
|100 Индонезийских рупий
|0.0082
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.1223
|1 Швейцарский франк
|1.0977
|1 Израильский шекель
|0.2678
|1 Канадский доллар
|0.8609
|1 Кувейтский динар
|3.4810
|1 Казахстанский тенге
|0.0057
|1 Киргизский сом
|0.0164
|100 Ливанских фунтов
|0.0697
|1 Малазийский ринггит
|0.2888
|1 Мексиканское песо
|0.0693
|1 Молдавский лей
|0.0582
|1 Египетский фунт
|0.1377
|1 Норвежская крона
|0.1357
|100 Узбекских сум
|0.0420
|1 Польский злотый
|0.2810
|1 Сингапурский доллар
|0.7788
|1 Саудовский риял
|0.2801
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4499
|1 Турецкая лира
|0.3919
|1 Тайваньский доллар
|0.0338
|1 Таджикский сомони
|0.1729
|1 Новый туркменский манат
|0.3002
|1 Украинская гривна
|0.0501
|100 Японских йен
|0.8827
|1 Новозеландский доллар
|0.8040
|Золото (1 унция)
|1265,0492
|Серебро (1 унция)
|17,0480
|Платина (1 унция)
|1225,8168
|Палладий (1 унция)
|815,1104
Tural İbadlıАвтор новости
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