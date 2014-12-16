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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.12.2014)

    1 российский рубль - 0.0129 манатов

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7845
    1 Евро 0.9772
    1 Российский рубль 0.0129
    1 Австралийский доллар 0.6456
    1 Аргентинское песо 0.0917
    100 Белорусских рублей 0.0071
    1 Бразильский реал 0.2910
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0670
    100 Вон Республики Корея 0.0721
    1 Чешская крона 0.0354
    100 Чилийских песо 0.1267
    1 Китайский юань 0.1256
    1 Датская крона 0.1313
    1 Грузинский лари 0.4240
    1 Гонконгский доллар 0.1012
    1 Индийская рупия 0.0124
    1 Английский фунт стерлингов 1.2278
    100 Индонезийских рупий 0.0062
    100 Иранских риалов 0.0029
    1 Шведская крона 0.1029
    1 Швейцарский франк 0.8036
    1 Израильский шекель 0.2000
    1 Канадский доллар 0.6738
    1 Кувейтский динар 2.6894
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0136
    1 Литовский лит 0.2825
    100 Ливанских фунтов 0.0519
    1 Малазийский ринггит 0.2245
    1 Мексиканское песо 0.0532
    1 Молдавский лей 0.0509
    1 Египетский фунт 0.1097
    1 Норвежская крона 0.1053
    100 Узбекских сум 0.0325
    1 Польский злотый 0.2334
    1 Сингапурский доллар 0.5996
    1 Саудовский риял 0.2090
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1465
    1 Турецкая лира 0.3328
    1 Тайваньский доллар 0.0251
    1 Таджикский сомони 0.1501
    1 Новый туркменский манат 0.2752
    1 Украинская гривна 0.0496
    100 Японских йен 0.6685
    1 Новозеландский доллар 0.6078
    Золото (1 унция) 948.6566
    Серебро (1 унция) 13.7331
    Платина (1 унция) 950.8140
    Палладий (1 унция) 636.2295
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