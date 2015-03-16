Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.03.2015)

16 марта, 2015 10:01

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0487 1 Евро 1.1019 1 Российский рубль 0.0169 1 Австралийский доллар 0.8013 1 Аргентинское песо 0.1194 100 Белорусских рублей 0.0069 1 Бразильский реал 0.3228 1 Дирхам ОАЭ 0.2855 1 Южноафриканский рэнд 0.0843 100 Вон Республики Корея 0.0925 1 Чешская крона 0.0403 100 Чилийских песо 0.1641 1 Китайский юань 0.1675 1 Датская крона 0.1478 1 Грузинский лари 0.4789 1 Гонконгский доллар 0.1351 1 Индийская рупия 0.0167 1 Английский фунт стерлингов 1.5472 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.1205 1 Швейцарский франк 1.0415 1 Израильский шекель 0.2594 1 Канадский доллар 0.8189 1 Кувейтский динар 3.4942 1 Казахстанский тенге 0.0057 1 Киргизский сом 0.0170 100 Ливанских фунтов 0.0698 1 Малазийский ринггит 0.2826 1 Мексиканское песо 0.0677 1 Молдавский лей 0.0579 1 Египетский фунт 0.1373 1 Норвежская крона 0.1278 100 Узбекских сум 0.0424 1 Польский злотый 0.2653 1 Сингапурский доллар 0.7530 1 Саудовский риял 0.2796 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4377 1 Турецкая лира 0.3988 1 Тайваньский доллар 0.0331 1 Таджикский сомони 0.1898 1 Новый туркменский манат 0.2996 1 Украинская гривна 0.0481 100 Японских йен 0.8645 1 Новозеландский доллар 0.7717 Золото (1 унция) 1215,92 Серебро (1 унция) 16,4488 Платина (1 унция) 1173,36 Палладий (1 унция) 829,4693